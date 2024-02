Otkriveno u minutu koji je najstresniji trenutak u danu

Autor: F.F

Stres je opasan zbog svoje sposobnosti da izazove štetne učinke na tijelo i um. Kronični stres može uzrokovati različite zdravstvene probleme, uključujući srčane bolesti, visoki krvni tlak, probavne smetnje, smanjeni imunološki sustav i povećan rizik od depresije i anksioznosti. Također može negativno utjecati na kvalitetu života, odnose s drugima te radnu produktivnost. Stoga je važno pronaći načine za upravljanje stresom kako bi se smanjio njegov utjecaj na zdravlje i dobrobit.

Moderni način života obično uključuje brze promjene, visoke zahtjeve na poslu, ekonomske pritiske, tehnološku povezanost i društvene izazove, što može doprinijeti osjećaju stalnog stresa i napetosti. Osim toga, globalni događaji poput pandemije, političke nestabilnosti i ekoloških problema dodatno mogu pojačati osjećaj stresa i nesigurnosti.

Brz način života je izazov s kojim se mnogi suočavaju, ali to nije nimalo jednostavno za njih. Stoga, svakodnevni stres je postao norma, uzrokujući niz zdravstvenih problema. Međutim, u tom mahnitom ritmu, jedan trenutak ipak se izdvaja kao najstresniji – 7:23 ujutro, prenosi Reader’s digest.com.

Jutarnji stres

Kako su znanstvenici u Engleskoj otkrili? Proveli su istraživanje na 2000 odraslih osoba u Engleskoj i upitali ih kada osjećaju najveći stres, zaključivši da je prosječno to 7:23. No, žene osjećaju vrhunac stresa u 7:50, dok je za muškarce to 8:43.

Stres nije nešto što se može ignorirati jer je povezan s mnogim fizičkim i mentalnim bolestima. Posebno je problematičan kronični stres. Srećom, postoje razni načini za opuštanje i suočavanje s njim, i svi koji ga doživljavaju trebali bi istražiti te opcije.









Borba protiv stresa uključuje različite strategije koje mogu pomoći u smanjenju napetosti i poboljšanju dobrobiti. To može uključivati redovitu tjelesnu aktivnost poput šetnje ili joge, tehnike opuštanja poput dubokog disanja ili meditacije, uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, podršku prijatelja i obitelji, izbjegavanje prekomjerne uporabe tehnologije i digitalnih uređaja te postavljanje granica i prioriteta u svakodnevnim aktivnostima. Važno je pronaći ono što najbolje odgovara individualnim potrebama i prilagoditi svoj pristup u skladu s time.