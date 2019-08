Otkrili ste crne dlačice u uhu? OPREZ! Možda vam prijeti srčani udar

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Crne dlačice unutar uha mogu ukazivati na srčani udar, otkriva istraživanje dr. Sandersa T. Franka i njegova tima, objavljeno u New England Journal of Medicine. Također, istraživanje ukazuje na to da dijagonalni nabor na ušnoj školjci može biti znak bolesti srca.

Zainteresirani za ovaj odnos uha i srca, znanstvenici su se udružili s dermatologom kako bi pronašli odgovore. Prema pismu objavljenom 1984. u New England Journal of Medicine, postoji jaka veza između dlačica u kanalu uha i bolesti koronarnih arterija.

Skupina liječnika, uključujući i Richarda F. Wagnera s Boston University Medical School pretpostavlja da uzrok ugrušaka u arterijama može biti dugotrajno izlaganje androgenu, muškom hormonu.

Godine 1989. još jedan članak na tu temu se pojavio, i to u indijskome časopisu Heart Journal. Taj je članak izložio rezultate istraživanja učinjena na 215 indijskih bolesnika, koja se bavi vezom ušne resice, dlačica u uhu i bolesti koronarnih arterija.

Prema autorima, “značajna razlika također je uočena između muškaraca (odgovarajuće starosne skupine) koji imaju i onih koji nemaju crne dlačice u uhu.

Iako odnos između dlačica uhu i srčanog udara još nije posvema jasan, ne bi bilo loše da, ako ih primijetite, brzo posjetite liječnika.