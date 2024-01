Oprezno s ovom omiljenom namirnicom: ‘Najgori izvor proteina, nimalo ne pomaže s ovime’

Autor: F.F

Kada je riječ o gubitku sala na trbuhu, postoji mnogo namirnica koje bismo trebali izbjegavati, a prema blizankama i dijetetičarkama Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos, sir je najgori protein za tu svrhu. Iako je sir izvrstan izvor proteina i kalcija, sadrži visok udio masti.

Većina kalorija u siru dolazi iz masti, ne iz proteina. Na primjer, 28 grama sira mozzarelle ima oko 85 kalorija, od kojih 60 dolazi iz masti, dok je samo 23 iz proteina. Iako je sir često korišten kao dodatak jelima, prekomjerna konzumacija može brzo dovesti do nakupljanja kalorija, piše Eat This, Not That!.

S obzirom na to da je sir jedna od najomiljenijih namirnica na svijetu, vjerujemo kako će ovo mnogima teško pasti. Zbog toga su sestre Lakatos otkrile i što konzumirati umjesto sira.

Što onda konzumirati?

“Kada se dio ili sva masnoća skine sa sira, kalorije se smanjuju, a proteini se najčešće povećavaju. Oni jačaju osjećaj sitosti, pa što više proteina možete unijeti u hranu, manje ćete biti gladni i manja je vjerojatnost da ćete se prejesti”, pojašnjavaju sestre.

Zdravija alternativa siru je odabrati nemasne verzije ili svježi sir bez masnoća. Uklanjanjem ili smanjenjem masnoće, smanjuje se i ukupan broj kalorija, dok se povećava udio proteina.









Nemasni svježi sir, na primjer, nudi oko 90 kalorija i 12 grama proteina u porciji od 118 grama. Odabir zdravih alternativa bogatih proteinima može pomoći u održavanju osjećaja sitosti i smanjenju rizika od prejedanja.