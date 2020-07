OPREZ! Svi ovu namirnicu nose na plažu! Ako ne želite godišnji provesti oboružani aktivnim ugljenom, ne radite ovo!

Autor: Dnevno

Kada smo na ljetnom godišnjem odmoru, većinu dana provodimo na plaži. Iako sve češće jedemo kupovnu hranu, još uvijek je velik broj onih koji će si prije odlaska na plažu pripremiti ručak, no na ovo ne smijete nikako zaboraviti!

Naime, ljetne vrućine i visok stupanj vlažnosti idealni su uvjeti za rast i razmnožavanje patogenih bakterija – uzročnika najneudognijih ljetnih trovanja hranom, stoga trebamo biti posebno oprezni.

Iako će mnogi od vas sa sobom ponijeti laganu ljetnu pileću salatu, bolje je da od toga odmah odustanete.

Sirova ili nedovoljno termički obrađena piletina spada u visokorizičnu hranu zbog mogućnosti trovanja. Ovdje prijeti rizik od dvije vrste bakterija kampilobakter i salmonela, koje se najčešće nalaze u crijevima i perju ovih ptica.

Znanstvenici s Institute of Food Researcha istraživali su sokove koji nastaju tijekom odmrzavanja piletine, a otkrili su da su upravo te tekućine plodno tlo za razmnožavanje kampilobaktera. Stručnjaci tvrde da se čak ni piletina koja je termički obrađena ne treba držati duže od 48 sati u hladnjaku.

Ne jedite povrće koje ne možete oprati čistom vodom i to pod mlazom

Različite vrste povrća, a osobito zeleno lisnato povrće, mogu biti zaražene bakterijama E. coli, salmonelom i listerijom, a do zaraze dolazi zbog nečiste vode i zaraženog tla. Zato se preporučuje temeljito oprati povrće prije konzumacije i to pod mlazom vode. Nikako se ne preporuča, kako to često znamo napraviti, povrće staviti u zdjelu s vodom i očekivati kako će to održati voće svježim, hladnim, ali i čistim, jer se bakterije zadržavaju u tekućini i ostaju na povrću. Velika većina pak upravo će povrće i voće ponijeti na plažu.

Stoga, ukoliko ste od onih koji na plaži vole uživati u običnom mesnom naresku ili pašteti i paradajzu, a ne želite ostatak godišnjeg provesti u apartmanu oboružani aktivnim ugljenom, dok se ostatak vaše obitelji ili prijatelja bezbrižno brčka na predivnoj pješčanoj plaži, obavezno se pridržavajte ovih pravila!

Sendvič s jajem ili lagana salata sa samo par komadića jajeta – nije dobra ideja

Ukoliko se dogodi da jaje nije dobro skuhano, a s obzirom da znamo kako je upravo jaje jedan od najčešćih prijenosnika salmonele, toplina i vrućine biti će dovoljne da se bakterija proširi vašom svježom i laganom salatom.

Izrazito oprezni budite sa ribom i morskim plodovima

Upravo ova vrsta namirnica najčešće izaziva trovanje, a sve jer se ne čuvaju na ispravan način. Od takvih namirnica postoji visok rizik zaraze histaminom, toksinom koji nastaje zbog bakterija koje se nalaze u ribi. Može izazvati mučnine i oticanja lica ili jezika. Budite izuzetno oprezni kod kupovanja, ali i odlaska u restoran na porciju dagnji.

Baš kao i kod ribe te morskih plodova, najvažnije je pravilno skladištiti meso te ga dobro termički obraditi. Također, prilikom njegove pripreme obratite pažnju na njegovu boju te miris.

Jedete li vani, uvijek provjerite je li hrana svježe pripremljena i skuhana, a ne podgrijana. Izbjegavajte kuhanu ili pečenu hranu koja je dugo stajala, čak i ako je stajala u hladnjaku.