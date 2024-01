Omiljeni doručak pun je proteina, ali ipak treba paziti: Ne smije se pretjerivati, evo zašto

Autor: F.F

Maslac od kikirikija, omiljena poslastica koju mnogi nutricionisti preporučuju kao dodatak jelima, može biti ukusan, ali kao i sa svim stvarima, ključ je umjerenost. Kikiriki maslac smatra se zdravim jer je bogat proteinima, vlaknima i zdravim mastima poput mononezasićenih i polinezasićenih masti. Osim toga, može potaknuti osjećaj sitosti zahvaljujući proteinima te pružiti ukusan i hranjiv dodatak obrocima.

Dijetetičarka Amy Goodson naglašava važnost umjerenog konzumiranja ovog kremastog užitka, budući da prekomjerna konzumacija može dovesti do debljanja. Maslac od kikirikija, koji je bogat proteinima i vlaknima, također nosi sa sobom značajnu količinu kalorija.

“Iako sadrži zdrave monozasićene i polinezasićene masti te proteine, trebamo biti svjesni da je kalorijski gust, stoga ga je važno konzumirati umjereno”, objašnjava Goodson, a prenosi Eat This, Not That!.

Valja paziti

Ona razdvaja dobre i loše strane konzumiranja maslaca od kikirikija. Dok može potaknuti osjećaj sitosti zahvaljujući proteinima koje sadrži, prekomjerno konzumiranje može dovesti do viška kalorija, čime se podržava debljanje.

Goodson savjetuje umjerenost u konzumaciji ove ukusne poslastice, ističući kako prejedanje može rezultirati povećanim unosom i zdravih i nezdravih masti, što doprinosi ukupnom debljanju.









Unatoč upozorenjima, Goodson pruža olakšanje ljubiteljima maslaca od kikirikija. Ona, kao registrirana dijetetičarka, priznaje da ga i sama konzumira svaki dan, ali u umjerenim količinama, poput 1,5 žlice u zobenoj kaši. Ključ je, dakle, u pažljivom mjerenju i svjesnom uživanju u ovom ukusnom izboru.