ODMAH NATOČITE ČAŠICU! Ovo je pet neoborivih dokaza da je rakija zdrava

Autor: dnevno.hr

Da, naravno alkohol ne treba konzumirati u prevelikoj količni, ali čašicom rakije vrijedi se počastiti iz zdravstvenih razloga, naime, rakija produžuje životni vijek i to zbog toga što aktioksidanski koje sadrži pomažu u borbi protiv radikala, glavnih uzročnika starosti. Ukoliko pijete umjereno, rakija djeluje na živčani sustav te vas na taj način opušta, uz to čašica na dan mogla bi umanjiti stvaranje naslaga kolesterola, a to pak smanjuje opasnost od srčanog i moždanog udara. Rakija je prevencija kod prehlade, a pazite sad, za razliku od sokova, i gaziranih pića ona ne utječe na debljanje.