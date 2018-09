Odbacite osjećaj krivnje: Evo zašto žudimo za kroasanom i čokoladom, a ne keljom i mrkvama!?

Autor: Iva Hanzen

Jeste li se ikad pitali zašto nas toliko privlače ‘zabranjene’ namirnice, masna hrana, grickalice i slatkiši? Drugim riječima namirnice koje su pune kalorija, a u biti su nutritivno potpuno prazne. Jer ako naše tijelo ima potrebu da ga nahranimo, zašto nas baš privlače namirnice koje su ‘prazne’. Odgovor na to pitanje zapravo ima puno smisla.

Naš mozak reagira stupnjem intenziteta koji odgovara jačini stimulacije koju prima. Da pojasnimo…Ako stavite tanjur s perecima prelivenim čokoladom ispred gladne osobe, mozak će joj bljesnuti poput božićnog drvca jer je stimulans ispred nje privlačan spoj slatkog, slanog i masnog. Mozak je u tom slučaju prejak. Želi sve te stvari. S druge strane, stavite li ispred iste osobe gomilu mrkvi, mozak će joj reagirati na mnogo suzdržaniji način. Mogli bismo reći da će se mozak opustiti ispred mrkve, dok će osobu čak možda preplaviti osjećaj smirenosti. Čokoladni pereci pak izazivaju posve suprotno reakciju, oni potiču divlje uzbuđenje.

Ove reakcije, zapravo su reakcije za zov koji nam je urođen pa je tako ono što se nalazi ispred nas na tanjuru itekako povezano s onim što se u tom trenu odvija u našem mozgu.

Isto tako, kada smo pod većom razinom stresa, kada se osjećamo umorno, frustrirano i napeto prije će nas preplaviti intenzivna želja za nečim slatkim ili za grickalicama, nego za varivom od kelja. To ste sigurno i sami primijetili.

Nakon takvog, nazovimo to ‘obroka’ nije ni čudo da se osjećamo bolje jer nam sam mozak šalje signale da je zadovoljan. Naime, u središtu mozga nalazi se ‘caudate nucleus’ jezgra užitka koja nadzire otpuštanje dopamina. To središte za nagrađivanje našeg mozga osjeća se neopisivo dobro kada pojedemo nešto slatko i s mnogo maslaca ili ulja pa se iznenada osjećamo utješenima. Dopamin je podsjetimo hormon ‘orgazma’, onaj koji seks čini tako fantastičnim, no ujedno i uživanje u ‘pogrešnoj’ hrani tako jednostavnim.