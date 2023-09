Od petog razreda do srednje imala uši: Pogledajte kako problem možete riješiti bez skupih preparata

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Kako su djeca počela odlaziti u školu i vrtiće tako se pojavio problem s kojim se malo tko nije susreo – uši. Na Facebook stranici za majke, pokrenuta je rasprava o najučinkovitijim metodama rješavanja uši i gnjida, a često se spominje svinjska mast, farbanje kose te kombinacija octa i vode.

Možemo li prirodnim preparatima riješiti problem ili bismo trebali pohitati u ljekarnu po skupi proizvod? Goran Vlah, jedini hrvatski istrebljivač uši i gnjida, kroz svoj rad se susreo s nekim vrlo neobičnim slučajevima, poput djevojčice koja je u petom razredu osnovne dobila uši, a uspjela ih se riješiti tek u srednjoj školi. On je ranije za tportal pojasnio kako se boriti protiv uši i gnjida te koje metode su doista učinkovite.

Ne svrbi ugriz, već izmet

Otkrio je kako izgledaju prvi znakovi koji upućuju na uši. “Prvi znak koji je najučestaliji pojavljuje se mjesec i pol do dva od dolaska prve uši na glavu. Ako ih dođe 10-15, onda se to ranije pojavi. Riječ je o klasičnom svrabu”, rekao je Vlah i pojasnio nas ne svrbi ugriz uši, već izmet koji ostavljaju.





Zabluda je da čisti i bogati nemaju uši

“Šampon ubija živu uš, a to ne rješava problem. Gnjide nije moguće ubiti pomoću ikakvih sredstava. One imaju nepropusnu membranu i ništa je ne može probiti”, naglasio je Vlah i otkrio kako je velika zabluda ta da su osobe koje imaju uši siromašne ili prljave. Navodi da će uš doći i na čistu i na prljavu koju.

Metoda istrebljivanja uši i gnjida

Prema Vlahu, ne postoji ništa tako brzo i ‘magično dobro’ čime bi uši riješili jednim tretmanom. Navodi kako je dobro na kosu utrljati regenerator kako bi gnjide lakše skinuli s kose tijekom iščešljavanja gustim, tankim češljem.

Idealno bi bilo dijete ošišati što je kraće moguće, a ako dijete ima dužu kosu, najbolje ju je vezati u pletenicu kako bi se spriječilo širenje uši.

Kosu treba iščešljavati u tankim pramenovima od korijena do vrha te skidati sve gnjide koje uočite, kao i žive uši. Četke za kosu dovoljno je kasnije staviti u vrećicu i preko noći u zamrzivač.

Sve to treba ponoviti još tri do četiri puta s razmacima od tjedan dana zbog razvojnog stadija jer iz gnjide kroz šest do osam dana nastaje nova uš, a ako se na djetetu nakon drugog čišćenja pojavi odrasla uš veća od milimetar i pol, znači da je dijete opet od nekoga zaraženo.









Nakon čišćenja glave, potrebno je očistiti i kućanstvo i sva mjesta s kojima je kosa bila u kontaktu – od posteljine, plišanaca, podova,… do namještaja.