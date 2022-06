OD EREKTILNE DISFUNKCIJE DO DIJABETESA! Rajsko voće Mediterana nije samo ukusno, već iznimno korisno

Autor: Ivor Kruljac

Podrijetlom je iz male Azije, uzgaja se dulje od pšenice, a danas poznata kao rajsko voće Mediterana, smokva je jedna od najzdravijih voćki na svijetu.

Poznata kao Ficus carica na latinskom, svoju ljekotivost skriva u svome plodu, mliječnom soku, listu i kori drveta. Odličan izvor vitamina i minerala, smokva pršti vitaminima B, C, A i K, te kalcijem, fosforom, bakrom, kalijem, magnezijem, te fitokemikalijama (kao što su pro-antocijanidi) te raznim fitonutrijentima. Tu su također i antioksidansi u svježim plodovima, kao što su karoteni, tanin i lutein.

Brojne su koristi smokve. Njeno djelovanje pomaže u očuvanju zdravlja, posebice prevenciji dijabetesa (smanjuje razinu glukoze u krvi), pospješuju probavu, a njeni antioksidansi štite tijelo od prijevremenog starenja, nekoliko srčanih oboljenja i karcinoma. Jedenje smokvinih plodova također pomaže kod erektilne disfunkcije, a smokvino mlijeko preporuča se protiv kurjih očiju. Sakupljeno u grančicama i tvrdim plodovima, preporuča se stavljanje smokvinog mlijeka na kurje oko jednom dnevno kroz razdoblje od pet do sedam dana, a smokvi se također pripisuje antioksidativno, antimikrobno, protuupalno, hipoglikemično, hepatoprotektivno, antifungalno i antikancerogeno djelovanje.





Vrijeme berbe

Inače, smokva pripada porodici dudova, te je njeno stablo sposobno doživjeti 50 do 70 godina. Preferiraju toplo okruženje no mogu podnijeti suho tlo i hladnije vrijeme, dok se plodovi, koji se konzumiraju svježi, beru od lipnja do listopada.

Pritom berači trebaju paziti, jer, iako smokvino mlijeko ima svoje koristi, ono također može i nadražiti. Plodovi smokve dolaze u tri boje: zeleno žućkastu, ljubičastu te tamno ljubičastu i crnu.

Dok se smokve preporučaju konzumirati kao svježi plodovi, mogu biti i prava poslastica kao suhi plodovi. I one su bogate vitaminima i mineralima, međutim, treba uzeti u obzir i kako su sušene smokve sadrže 50 do 70% šećera, zbog čega je svježa voćka ipak zdravija.