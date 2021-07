OBLIO VAS JE HLADAN ZNOJ? To može biti jedan od prvih znakova srčanog udara

Autor: Matea Sušac

Jeste li znali da hladno znojenje može biti jedan od prvih znakova srčanog udara? Nema mjesta panici, ali dobro je znati.

Naime, većina pacijenata uopće ne osjeća nikakvu bol u prsima jer infarkt miokarda ne izgleda onako kako mislimo. Pacijenti mogu primjetiti jedinu neuobičajenost kada se pojavi hladni znoj.

Hladni znoj zasigurno može biti jedan od znakova srčanog infarkta. To su dokazala istraživanja u jednoj američkoj nevladinoj organizaciji koja se zove Mayo Clinic. Ovo je organizacija koja želi skrenuti pozornost na ovaj neuobičajeni simptom. Posebno valja obratiti pozornost kada se znojenje javlja u mirovanju ili ako se javlja nelagoda u ruci, vratu, čeljusti ili prsima.

SRČANI UDAR

Ukoliko dođe do zatvaranja jedne od koronarnih arterija, krv neće dođi do jer krv tada ne može doći do pravog dijela srčanog mišića i nakon 15 do 30 minuta njegove stanice umiru. Tada nastupa infarkt miokarda. Ovo je proces bez povratka, zato što su stanice srčanog mišića tj. kardiomiociti zamijenjene vezivnim tkivom.

To tkivo se ne može samostalno smanjivati, pa se zove ožiljak postinfarkta. Tada će se srčane stijenke pogoršati, što se odražava na cijelo tijelo.

Koronarna bolest arterija se dijeli na stabilne i nestabilne (akutni koronarni sindromi). Blaži oblik jer stabilni oblik jer ne ugrožava život direktno,već se može se kontrolirati određenim lijekovima, te uvođenjem zdravih navika u život.

Upravo akutni koronarni sindromi koji ugrožavaju život pacijenta su nestabilna angina (može biti preinfarkt), akutni koronarni sindrom i infarkt elevacije. U svakom slučaju se drugačije postupa, pa je tako i nastala ova podjela.









SIMPTOMI

Uobičajeni znakovi i simptomi srčanog udara uključuju:

-pritisak, stezanje, bol ili osjećaj stiskanja ili bola u prsima ili rukama koji se mogu proširiti na vrat, čeljust ili leđa

mučnina, probavne smetnje, žgaravica ili bolovi u trbuhu

-kratkoća daha

-hladan znoj

-umor

-vrtoglavica ili iznenadna vrtoglavica

NA KOJI NAČIN SPRIJEČITI MOGUĆNOST SRČANOG UDARA?









Ne postoji napisano pravilo kako bi se spriječile srčane bolesti ali mogu se ukloniti neki promjenjivi čimbenika rizika. Važno je uvesti redovitu tjelovježbu, održavati ispravni lipidni profila, prestati pušiti, uvesti pravilno liječenje hipertenzije.

A najbitnije je uvesti zdravu prehranu, koja će biti optimalna kontroli dijabetesa. Osim toga važno je smanjiti konzumaciju alkohola redovitom liječničkom kontrolom.