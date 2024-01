Nutricionistica tvrdi da nisu svi jogurti zdravi: ‘Ova vrsta nije dobra iz dva razloga’

Autor: F.F

Jogurt je stekao golemu popularnost ne samo zbog svog ukusnog profila, već i zbog nutritivnih benefita koje pruža. Prepun kalcija, proteina i probiotika, postao je ključni sastojak mnogih prehrambenih planova, pridonoseći ne samo dobrom okusu, već i podržavajući zdravlje probavnog sustava. Njegova raznolikost u okusima i teksturama dodatno ga čini privlačnim, a reputacija kao zdrave grickalice ili dodatka obroku doprinosi njegovoj izuzetnoj popularnosti među ljudima svih dobnih skupina.

Osim svog ugodnog okusa, često se ističe kao saveznik u procesu mršavljenja zbog svojih nutritivnih prednosti. Meaghan Greenwood i Krutika Nanavati, nutricionistice, dijele smjernice o tome koji jogurti podržavaju gubitak kilograma, dok istovremeno upozoravaju na one koje bismo trebali izbjegavati, piše SheFinds.

Aromatizirani jogurti, iako primamljivi zbog raznolikih okusa, često sadrže visok udio dodanog šećera, što može negativno utjecati na ciljeve mršavljenja. Prekomjerna konzumacija šećera povezana je s povećanim unosom kalorija i potencijalnim debljanjem.

Evo koja je najpovoljnija opcija

“Jogurti s okusom često imaju visok udio šećera, a to može pridonijeti nakupljanju visceralne masnoće. No, to nije jedini problem, mogu sadržavati manje proteina i zdravih masti od običnog jogurta što ih čini manje zasitnima te može dovesti do prejedenja”, pojasnila je Greenwood.

Među najpovoljnijim opcijama za mršavljenje ističe se grčki jogurt. Bogat proteinima, grčki jogurt pridonosi osjećaju sitosti, pomažući u smanjenju ukupnog unosa kalorija. Također, s niskim udjelom ugljikohidrata, grčki jogurt postaje preferirani izbor za one koji se pridržavaju dijete s ograničenim unosom ugljikohidrata.









“Grčki jogurt, pun proteina i probiotika, poboljšava zdravlje crijeva i ubrzava metabolizam, što rezultira gubitkom težine i smanjenjem masnog tkiva na trbuhu”, naglašava Nanavati. Svjesnost o razlikama između vrsta jogurta postaje ključna za održavanje zdravih prehrambenih navika tijekom procesa mršavljenja.