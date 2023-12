Nutricionistica koja radi s poznatim osobama otkrila tajnu mladog izgleda: ‘Bit je u ovome’

Autor: F.F

Britanska nutricionistica Gabriela Peacock dijeli svoje spoznaje o tome kako je pomogla mnogim osobama iz visokog društva da u samo dva tjedna preokrenu znakove starenja kroz pravilnu prehranu. Ističe da znanost potvrđuje moć jednostavnih promjena koje mogu unaprijediti život, neovisno o genetskoj predispoziciji. Radila je s članovima britanske kraljevske obitelji poput princeze Eugenie i princa Harryja.

Peacock, autorica knjige “2 Weeks to a Younger You: Secrets to Living Longer and Feeling Fantastic,” tvrdi da je nikada prekasno usporiti proces starenja i osjećati se energično i snažno. Prema njezinim savjetima, tri ključna koraka mogu imati značajan utjecaj već nakon dva tjedna, piše The Sun.

Izbjegavajte šećer

Smanjenje unosa šećera, prema njezinim riječima, ne samo da je dobro za cjelokupno zdravlje, već može usporiti starenje. Šećer potiče kronične upale u tijelu, što je neprijatelj procesa starenja.









Konzumirajte razne hranjive tvari

Uravnotežena prehrana je važna za opće zdravlje, ali određene hranjive tvari imaju posebne anti-aging moći. Antioksidansi i omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u masnoj ribi poput lososa, mogu smanjiti bore, hidratizirati kožu i poticati elastičnost. Kolagen, ključan za elastičnost kože, nalazi se u nemasnim proteinima i juhama od kostiju.









Topli i hladni tuš

Ekstremne temperature mogu biti učinkovita tehnika protiv starenja. Preporučuje se izlaganje hladnoj vodi nakon tuširanja kako bi se potaknula elastičnost kože. Peacock osobno ističe vlastito iskustvo tuširanja hladnom vodom jednu do dvije minute prije prelaska na toplu vodu.

Njezini savjeti naglašavaju moć jednostavnih promjena u prehrambenim navikama i životnom stilu kako bi se postiglo poboljšanje u kvaliteti života i usporilo starenje.