NORVEŽANI VIŠE VOLE ČETKU OD SPUŽVE ZA PRANJE SUĐA! Znanstvenik objašnjava zašto je to puno zdravije

Autor: Ivor Kruljac

Dok u Hrvatskoj većina kućanstava za pranje posuđa koristi spužve, kao i u većini europskih zemalja čistoća pribora za jelo može se održavati i kuhinjskim četkama, što je zanimljivo dominantno samo u Norveškoj i Danskoj. Sudeći prema rezultatima norveških istraživačima, dvije Skandinavske zemlje možda svojim navikama ispadaju pametnije. Istražujući kuhinjske spužve od ljudi iz Portugala te četke i spužve iz Norveške u sklopu projekta o sigurnosti hrane koji podržava europska unija. Predmeti su korištene za pranje suđa, ribanje lonaca i tava, a u Portugalu je čak 19 od 20 spužvi korišteno više od šest puta tjedno. 19 od 20 spužvi iz Portugala korišteno je pet do šest puta tjedno ili češće. Norveške spužve su korištene puno rjeđe, a 32 od 35 prikupljenih četki, korištene su pet do šest puta tjedno ili više.

Znanstvenici su dobili i informacije o tome koliko korisnici dugo koriste spužvu te kako je ispiru. Dok istraživanje nije pronašlo patogene bakterije koje bi uzrokovale bolest ni u spužvama ni u četkama, znanstvenici su uočili kako je puno više bakterija pronađeno u spužvama nego u četkama, jer se spužve ne suše. U četkama ili spužvama nisu pronađene patogene bakterije (koje uzrokuju bolest). Međutim, ukupna razina bakterija bila je niža u četkama nego u spužvama. Slične vrste nepatogenih bakterija pronađene su u oba pribora za čišćenje. Potom su na četke i spužve dodali salmonelu i vidjeli su kako se preko noći broj salmonele u četkama drastično smanjio kako su ih ostavili da se osuše preko noći,a sa spužvama nikakvi uvjeti skladištenja nisu pomogli.

“Salmonela i druge bakterije bolje rastu i preživljavaju u spužvama nego u četkicama, razlog je što se spužve u svakodnevnoj upotrebi nikada ne suše. Jedna spužva može sadržavati veći broj bakterija nego što ima ljudi na Zemlji. Spužva je vlažna i nakuplja ostatke hrane koji su također hrana za bakterije, što dovodi do brzog rasta bakterija. Budući da se četka vrlo brzo suši, štetne bakterije će umrijeti. Također, većina četki ima ručku koja sprječava izravan kontakt ruku s potencijalno štetnim bakterijama, za razliku od spužvica. Potičem potrošače da isprobaju četku sljedeći put kada budu trebali zamijeniti spužvu”, rekao je za CNN autor studije, Trond Møretrø, inače znanstvenik u norveškom institutu za istraživanje hrane Nofima.





Znanstvena rasprava

Dok norveški znanstvenici predlažu odustajanje od spužvi (jer ukoliko dođu opasne bakterije sa spužvu, do tamo mogu doći do vaši ruku i drugih površina), ne slažu se svi znanstvenici s time.

“Glavna poruka je da nisu pronašli nikakve dokaze o patogenim bakterijama na spužvama ili četkama uzetim iz niza domaćih okruženja i stoga nema dokaza da su ti predmeti značajan izvor kontaminacije u normalnim kućnim uvjetima. Ako su na vašoj tkanini ostale niske razine patogena, oni će rasti prilično sporo (optimalno rastu na tjelesnim temperaturama), što odgovara rezultatima istraživanja. U vlažnom stanju je rast bio ograničen, u uvjetima sušenja brojevi su ili ostali isti ili su opali”, komentirala je profesorica mikrobiologije sveučilišta Nottingham, Cath Rees.

“Četke su bolji izbor za čišćenje posuđa, s higijenske točke gledišta. To se moglo i očekivati, ali autori to dokazuju nekim lijepim eksperimentima. Međutim, na temelju mog iskustva ljudi vole koristiti spužvice”, rekao je mikrobiolog njemačkog sveučilišta Furtwangen, Markus Egert koji je osobno koristi četku za pranje suđa te je radio slična istraživanja kao norveški tim. Dodao je kako bi oni koji preferiraju spužvu, trebali promijeniti korištenu spužvu svakih dva do tri tjedna.

Markus Egert, mikrobiolog sa Sveučilišta Furtwangen u Njemačkoj koji je proveo slična istraživanja, rekao je da već koristi četke za pranje suđa, koje je oprao u perilici. Ako ljudi više vole spužvu, Egert, koji nije bio uključen u ovu studiju, preporučio je korištenje nove spužve svaka dva do tri tjedna. Bakterijsko opterećenje spužvi može se smanjiti kuhanjem spužvica ili tretmanom u mikrovalnoj pećnici, objavilo je američko Ministarstvo poljoprivrede, iako i oni napominju kako je jednostavno bolje uzeti novu spužvu.