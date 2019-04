Noću morate učestalo mokriti? Ne zanemarujte to! Možda imate ozbiljan zdravstveni problem

Autor: ZG/Dnevno.hr

Učestalo mokrenje, posebice noćno, može biti signal opasnih oboljenja. Zato je važno da na vrijeme prepoznate ovu pojavu i odete k liječniku kako ne bi došlo do komplikacija. Noćno mokrenje još se naziva nikturija.

Uzroci noćnog mokrenja su višestruki. Neki od njih spadaju u područje urologije pa tako uzrok može biti povećana prostata, ali i mnoge druge bolesti i stanja. To je promijenilo uvriježeno mišljenje da je noćno mokrenje isključivo posljedica bolesti prostate, jer pretjerano aktivan mokraćni mjehur može jednako uzrokovati nikturiju.

Učestalost noćnog mokrenja povezana je s godinama. Kod starijih osoba oba spola prirodni proces starenja dovodi do češće izražene nikturije. Naime, generalizirani proces izražene ateroskleroze u posebnom području karličnih krvnih žila dovodi do posljedične ishemije (nedostatak kisika) što može dovesti do promjena u građi i funkciji samog mjehura. Osim toga, s godinama dolazi i do prirodnog smanjenja lučenja antidiuretičkoga hormona.

Ovaj hormon pomaže bubrezima da kontroliraju razinu tekućine. Drugim riječima, što manje hormona tijelo proizvodi, to je potreba za mokrenjem češća. Prirodno smanjenje stvaranja hormona počinje oko 40. godine starosti, a posljedice se osjete tek 10 ili 20 godina poslije.

Određene navike i ponašanja također mogu utjecati na povećanje izražene nikturije. Unos većih količina tekućine prije spavanja povećava protok kroz bubrege i stvaranje veće količine mokraće što dovodi do nakupljanja urina u mjehuru i stvaranja pritiska koji uzrokuje potrebu za mokrenjem.