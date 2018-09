Nikotin kao droga: Liječnik o najvećem problemu današnjice – pušenju!

Autor: dr. Ivo BELAN / 7Dnevno / 31. kolovoza 2018.

Ako pušite već duže vrijeme, gotovo je sigurno da ste riječi – „Morate prestati pušiti“ – barem jednom čuli od svog liječnika. Možda ste već i čvrsto odlučili poslušati naredbu liječnika i bacili kutiju cigareta u kantu za smeće… Međutim, već sat kasnije počeli ste se osjećati mrzovoljni, nervozni, ruke su počele drhtati i jedino o čemu ste mogli misliti bilo je – zapaliti cigaretu. Još jednom ste utvrdili da prestati pušiti nije tako jednostavno kako ste se nadali. Jedan je kazao: „Prestati pušiti? Pa barem je to lako, ja sam to učinio već sto puta…“

Razlog zašto je to tako teško postići, je u činjenici da ste vi, kao i milijuni drugih ljudi koji puše, ovisni o pušenju ili bolje rečeno o nikotinu, sastavnom dijelu dima cigarete. Svaki put kad povučete dim, uvučete u sebe i određenu dozu nikotina. Nakon što je dim ušao u pluća, već za 8 sekundi nikotin, putem krvi, stigne i u mozak. U mozgu nikotin uzrokuje otpuštanje jednog hormona koji čini da srce brže kuca i da poraste krvni tlak.

Može li pomoći hipnoza?

Za neko vrijeme osjećat ćete se smirenije i bolje koncentrirati, ali ubrzo nakon toga razina nikotina u krvi pada i počinjete osjećati simptome apstinencije: nervnu napetost, razdražljivost, nervozu, nagon za sljedećom cigaretom, nemir, poteškoće u koncentriranju, nagon da se više jede. Sada morate zapušiti, naprosto da ublažite nemir i uzbuđenost uzrokovanu nedostatkom nikotina i tako se ciklus nastavlja: pušenje uzrokuje nagon, a nagon potiče pušenje…

Nema potrebe ulaziti u sve razloge zašto treba prestati pušiti, oni su već svima manje, više poznati. Ali jednom kada doneste odluku, vi ste suočeni s drugim problemom, a to je: kako prestati pušiti… Postoje različiti savjeti i metode.

Neki kažu da postupnim smanjivanjem broja popušenih cigareta dnevno, vjerojatno, nećete uspjeti. Kako je situacija sa zamjenom cigareta koje redovno pušite, s onima koje imaju manje nikotina? Vjerojatno ni to neće biti od koristi, jer ćete, gotovo je sigurno, tada pušiti više cigareta dnevno.

Može li pomoći hipnoza? Ako prije hipnotiziranja imate stvarnu želju da prestanete pušiti, onda sugestija putem hipnoze može pomoći. Inače, hipnoza sama po sebi je bezuspješna na ovom području.

Neki, pak, savjetuju da je najbolje naprosto odjednom prekinuti s uzimanjem te droge i pretrpjeti ono najgore u najkraćem mogućem vremenu. Zagovornici te metode kažu da takve osobe nakon dva tjedna (ako izdrže) osjećaju mnogo manji nagon za cigaretom, nego one koje su prestale pušiti postupnim smanjivanjem broja popušenih cigareta.

Da malo rezimiramo – prvo loše vijesti: ne postoji neki magični način da se prestane pušiti. Istina, postoje razna psihološka i kemijska pomoćna sredstva da se postigne taj cilj, ali na dulju stazu svakako ćete trebati najvažniju stvar, a to je – jaka volja, i to mnogo jake volje! Sada dobre vijesti: taj se cilj MOŽE postići i milijuni ljudi su već postigli to što vi sada pokušavate – prestati pušiti.

Metoda ‘odbrojavanja’

Od metoda odvikavanja od pušenja za koje sam čuo ili vidio, meni se čini najpogodnija ona koju propagira englesko Vijeće za zdravstvenu edukaciju. To je lista od 21 korisnog savjeta kako prestati pušiti. To je svojevrsno „odbrojavanje“ koje pomaže osobi da postupno smanjuje broj popušenih cigareta, omogućujući organizmu da se privikne na sve manju količinu nikotina. To je lista koja se sastoji od 21 odluke:

Treba početi s odlukom broj 21. Zatim, točno tjedan dana kasnije, pridodajte odluku broj 20. Tjedan dana iza toga pridodajte odluku broj 19, itd. Čvrsto se pridržavajte svake odluke. Ne zaboravite: vi samo pridodavate nove odluke, a za to vrijeme prethodne ostaju na snazi. Sretno!

Nabavite neku popularnu medicinsku brošuru o pušenju; Kad kupujete cigarete, kupujte samo jednu kutiju – nikada više od toga; Kad osjetite potrebu da zapušite – pričekajte 5 minuta prije nego zapalite cigaretu;

U vremenu između dvije cigarete, držite kutiju tako da nije dostupna vašem pogledu;

Još bolje, ostavite kutiju u drugoj sobi, tako da je potrebno više napora da dođete do nje;

Ostavite šibice ili upaljač kod kuće. Tražite nekog drugog za „vatru“; Prebacite se na cigarete s manjim sadržajem katrana. Pokušajte one s najmanjim sadržajem;

Odložite cigaretu između dva „dima“. To će vas podsjetiti da vi pušite. Nemojte udisati dim preduboko. Uzimajte manje „dimove“; Ako vam je nestalo cigareta, nemojte moliti od drugoga, posuđivati ili se upustiti u malu krađu. Izdržite malo bez cigareta;

Ako vam netko ponudi cigaretu, učtivo odbijte. Držite se svojih cigareta; Za vrijeme obroka, nemojte pušiti između pojedinih dijelova tog obroka; Ostavljajte duži opušak. Pokušajte ne popušiti više od pola cigarete; Nemojte pušiti u prisustvu djece; Nikad nemojte pušiti izvan zatvorenog prostora. Umjesto toga pokušajte udisati čisti, svježi zrak;

Izbacite cigaretu prije doručka i onu zadnju navečer; Prije svakog obroka, podarite sebi pola sata bez cigarete. To će oživjeti vaša osjetila za okus u ustima;