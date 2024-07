Nikada ne biste trebali pokrivati dasku u javnom WC-u: ‘Samo si radite veću štetu’

Autor: F.F

Javni zahodi često izazivaju nelagodu kod većine ljudi zbog upitne čistoće. Mnogi pokušavaju zaštititi sebe od mogućih bakterija stavljajući toaletni papir na WC dasku. Praksa je to koju nas čak uče i naši stariji, sve kako bi se zaštitili. No, stručnjaci upozoravaju da to može imati suprotan učinak.

Površina toaletnog papira privlači bakterije, posebno ako se poklopac WC školjke ostavi otvoren tijekom ispiranja. Fekalne bakterije se mogu raspršiti u zrak kao aerosoli, a zatim se taložiti na toaletnom papiru, piše Fenix Magazin.

Studije su pokazale da se tisuće mikroskopskih kapljica diže iz WC školjke svaki put kad se ispere, šireći se do 100 centimetara iznad nje.

Kako se zaštititi?

U većini javnih zahoda nema poklopca na WC školjci ili ostaje otvoren, što znači da se patogeni mogu širiti svaki put kad se ispire voda, a mogu biti zarobljeni i na toaletnom papiru. Osim toga, postoji velika vjerojatnost da je sam papir već kontaminiran prije nego što ga korisnik stavi na WC dasku.

Alternativa za zaštitu od patogena je korištenje jednokratnih ili dezinfekcijskih maramica za čišćenje WC daske. Važno je pridržavati se jednostavnih higijenskih pravila, kao što je temeljito pranje ruku nakon korištenja toaleta.









Dodatno, preporučuje se korištenje jednokratne maramice za zatvaranje slavine nakon pranja ruku te brisanje ručke ili vrata WC-a jednokratnom krpom ili laktom pri izlasku. Ove mjere pomoći će u smanjenju širenja bakterija i održavanju higijene u javnim zahodima.