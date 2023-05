NI STOTINE TRBUŠNJAKA VAM NEĆE POMOĆI! Zapamtite dobro ovaj popis: Donosimo listu štetnih navika, prepreka su do ravnog trbuha

Autor: Dnevno.hr

Ako svakodnevno jedete namirnice koje vam odmažu u cilju da imate ravan trbuh, ni stotine trbušnjaka vam neće pomoći. Zasigurno ste već čuli izraz da se trbušnjaci klešu u kuhinji, i to je potpuno istinito. Donosimo popis štetnih navika koje se trudite izbjegavati, jer su prepreka do sasvim ravnog trbuha.

Ukoliko prebrzo jedete, vrlo je vjerojatno da ćete često imati osjećaj napuhanosti. Kada brzo jedete ne možete kontrolirati koliko pojedete. Uz to, u brzini se nagutate puno zraka, a to potiče nadutost. Idealno bi bilo da obroku posvetite 20-ak minuta, piše Eat this.

Put do ravnog trbuha prepun je prepreka ukoliko ne jedete dovoljno vlakana. Mnogi nutrsionisti se slažu da su vam vlakna najbolji prijatelj ako želite ravan trbuh. Ona pomažu probavi i tako vas rješavaju osjećaja nadutosti, a drugi benefit vlakana jest činjenica da ste zbog njih duže siti.





Velika je zamka u svakodnevnom korištenju zaslađivača. Iako možda mislite da je bolje izabrati opcije na kojima stoji da nemaju šećera, istina je da su one prepune umjetnih zaslađivača koji mogu biti prepreka ravnom trbuhu. Najbolja alternativa šećeru su opcije poput stevije.

Već i ptice na grani znaju da je doručak najvažniji obrok u danu. Preskačite li ga ipak? Mnogi to čine uz opravdanje kako ujutro nisu gladni ili ne stignu jesti. No, to je pravilo kojeg treba mijenjati. Stručnjaci savjetuju kako je jedan od najboljih odabira za doručak zobena kaša, a nije loše priporemiti ju večer prije, kako ujutro ne bi bili u gužvi.

Jedna od većih zabluda je ideja da voda potiče nadutost. Upravo suprotno; ona pomaže tijelu da probavi hranu, pomaže vlaknima da se kreću i sprječava zatvor.

Ako pretjerujete s ugljikohidratima, put do ravnog trbuha bit će beskonačno dug. Ugljikohidrati sami po sebi nisu loši, ali trebate paziti na količinu koju pojedete. Ne treba ih potpuno izbaciti, ali bilo bi ih dobro ograničiti na samo doručak i ručak te ih obogatiti povrćem i proteinima.

Ako jedete bijeli kruh, probajte polako izbaciti tu lošu naviku. Puno je bolji izbor kruh od cjelovitih žitarica. Isto vrijedi i za tjesteninu.