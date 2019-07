NEOVISNA ISTRAŽIVAČICA OTKRIVA: Ovo su nove jednostavne metode za sprječavanje i liječenje raka

Autor: Z.G./Dnevno.hr

“Postoje načini kako značajno smanjiti rizik od raka”, detaljno opisuje dr. Leigh Erin Connelly u svojoj knjizi: “Revolucija raka: revolucionarni program za liječenje i sprečavanje raka”.

Knjiga sadrži poglavlje koje se fokusira na detoksikaciju, budući da je većina nas svakodnevno preplavljena tisućama toksina, od kojih mnogi imaju kancerogeni potencijal.

“Voda, zrak i zemlja jesu kontaminirani. Ako želite živjeti u današnjem svijetu morate redovno, na bilo koji način, da se detoksificirate”, smatra ona.

Jednostavne metode detoksikacije

Postoji mnogo načina da se eliminiraju toksini. Jedan od najjednostavnijih i možda najsigurnijih načina jest taj da uđete u infracrvenu saunu kombiniranu s gotovo infracrvenom svjetlošću jer je vaša koža glavni organ eliminacije.

Ne samo da je korisna za detoksikaciju, nego stanice raka ne opstaju u ekstremnoj toplini.

Dodavanje ozona vašoj sauni još je jedna moćna strategija protiv raka. Idealno je postaviti generator ozona do generatora kisika.

“Medicinski efekti Epsom soli su fenomenalni. Magnezij je uključen u 400 kemijskih reakcija u vašem tijelu tako da ova sol opušta cijeli mišićni sustav. Zatim soda bikarbona koja pomaže oksigenaciji. To je antimikrobno sredstvo. To su jednostavne male stvari koje možemo učiniti u udobnosti našeg doma”, piše Connelly.

Drugi deo njene knjige bavi se projekcijama raka. Iako je rano otkrivanje raka važno, pokazalo se da mnogi skrining testovi zapravo čine više štete nego koristi, zbog čega je potrebno uzeti u obzir i prednosti i nedostatke.

Prevencija raka preporučuje se svima

Postoji oko 50 različitih agenasa s poznatim djelovanjem na cirkulirajuće tumorske i matične stanice, uključujući vitamin C, vitamin D, kurkumin i gljivu agarikus.

Što se tiče vitamina C on funkcionira tako što proizvodi vodikov peroksid. To ubija stanice raka, dok zdrave stanice imaju nekoliko puteva kroz koje mogu izbjeći vodikov peroksid.

Alternativni tretmani: krioterapija, IPT kemoterapija i hipertermička terapija

Dok su operacija, kemoterapija i zračenje standardni dio konvencionalne njege raka, Connelly radi nešto drugo. Primjerice, ona je nedavno počela raditi s intervencijskim radiologom koji radi krioterapiju, gdje se stanice zamrzavaju.

Ako pacijent ima rak na više mjesta u tijelu, preporučuje IPT kemoterapiju. To je pojačana terapija inzulina s kemoterapijom.

Hipertermička terapija preporučuje se ako vaše stanice reagiraju na proteinski toplotni šok.

“Optimizirajte svoju prehranu, detoksikaciju, hormone, zapaljive razine hranjivih tvari. Nemojte ići na operaciju ako nemate visoke razine hranjivih tvari, dobar imunosni sustav; te ako imate upalu. Pripremite tijelo. Ishod će biti mnogo bolji.

Jedna od stvari koju svi možemo učiniti jest da napravimo izbor hrane koja omogućuje našem tijelu da sagorijeva masti kao svoje primarno gorivo.