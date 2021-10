NEMAMO LUKSUZ ČEKANJA: Procjenjuje se da u Europi nije dijagnosticirano možda i do milijun slučajeva raka

Autor: T. Š.

Podaci o zloćudnim bolestima u EU i Hrvatskoj ukazuju da nemamo luksuz čekanja; zdravstveni sustavi bore se s bolestima koje ne mogu čekati završetak pandemije – stoga je vrijeme za akciju i odlučnu borbu protiv raka, koja ima temelje u povijesnom Nacionalnom strateškom okviru protiv raka koji je usvojen političkim konsenzusom!

Uzimajući u obzir da rak „zahvaća“ i živote članova obitelji, dolazimo do brojke od 850.000 hrvatskih građana čiji su svakodnevni životi izravno ili neizravno pogođeni rakom. To je gotovo 20 % našeg društva, naglasio je ministar Beroš!

Hrvatski Nacionalni plan otpornosti i oporavka predviđa uspostavljanje Digitalne onkološke mreže, koja predstavlja modernu transformaciju onkologije i među najvećim je iskoracima u svjetskoj onkologiji!

Male države poput Hrvatske mogu puno napraviti u globalnom problemu poput zloćudnih bolesti, unatoč pandemiji, krenuti „from zero to hero“ (od nule do heroja), a najbolji primjer je hrvatski globalni liderski projekt ranog otkrivanja raka pluća na nacionalnoj razini koji je povezao liječnike obiteljske medicine sa bolničkim specijalistima uz umjetnu inteligenciju i cloud tehnologiju!

Prema podacima koje je objavila organizacija European Cancer Organisation, gotovo milijun slučajeva raka u Europi nije dijagnosticirano zbog pandemije COVID-19. Navedeni su podaci jasan podsjetnik na izazove s kojima se u Europi suočavaju svi uključeni u onkološku skrb tijekom pandemije. Nažalost, i Hrvatska se bori sa ovim izazovima kao i ostatak svijeta.

European Cancer Organisation je na predstavljanju TIME TO ACT CROATIA kampanje, uz lokalnog partnera, think tank Health Hub, istaknuo zabrinjavajuće podatke:









· procjenjuje se da u Europi nije dijagnosticirano možda čak i do milijun slučajeva raka

· procjenjuje se da u Europi nije obavljeno 100 milijuna pregleda za rano otkrivanje raka tijekom pandemije, što utječe na odgođene dijagnoze i kasnije

· stadije otkrivene bolesti kao i smanjenje sveukupnog broja preživjelih

· jedna do dvije osobe s mogućim simptomima raka nije žurno poslana na dijagnostički pregled









· svaki peti pacijent oboljeli od raka u Europi još uvijek ne prima potrebnu kiruršku ili medikamentoznu terapiju

Kada je riječ o Hrvatskoj, prema nedavno objavljenom istraživanju, broj bolničkih prijama u hrvatskim bolnicama u 2020. godini bio je smanjen za 112.000, a početni pad prijama dogodio se u travnju 2020., ubrzo nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija COVID-19 proglasila pandemijom. U tom razdoblju Hrvatska se susrela s padom od 51% prijema u bolnicama, što je trend zamijećen i u drugim zemljama (u različitim postotcima), te je vidljiv u brojnim specijalističkim područjima i posjetama hitnoj službi. Nažalost, za pretpostaviti je da je među njima i značajan broj onkoloških bolesnika koji su u strahu od zaraze koronavirusom ili otežane dostupnosti zdravstvenoj skrbi odgodili svoj potrebni pregled.

Crne brojke

Sve ovo navodi na činjenicu da Europa i Hrvatska moraju reagirati žurno kako bi se smanjile crne brojke sve većeg broja ljudi oboljelih od raka i kako bi se podigla stopa izlječenja. Zato je vrijeme za akciju!- složili su se svi sudionici virtualne konferencije povodom kampanje TIME TO ACT CROATIA, pod sloganom „Ne dopustite da Vas COVID-19 spriječi u borbi protiv raka!“ i jasne poruke #VrijemeJeZaAkciju i #OdlučnoProtivRaka. Ovom kampanjom se poziva javnost, pacijente oboljele od raka, zakonodavce i zdravstvene stručnjake da se pobrinu da pandemija COVID-19 ne uspori odlučnu borbu protiv raka!

„Rak ne čeka da pandemija prođe i može pogoditi svakog od nas. Nažalost, svaki treći stanovnik Republike Hrvatske oboljet će od raka. Svake godine dijagnosticira se više od 24.000 novooboljelih, a procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka. Uzimajući u obzir da rak „zahvaća“ i živote članova obitelji, dolazimo do brojke od 850.000 hrvatskih građana čiji su svakodnevni životi izravno ili neizravno pogođeni rakom. To je gotovo 20 % našeg društva! Zbog toga smo odlučno djelovali, unatoč pandemiji, jer nam podaci nisu dali luksuz čekanja!“, izjavio je ministar zdravstva RH prof. dr. sc. Vili Beroš na otvaranju virtualne konferencije.

2020. godina, osim po globalnoj krizi uzrokovanoj koronavirusom, ostat će ipak povijesno zapisana u zdravstvenoj diplomaciji kao godina važnih političkih iskoraka u interesu boljitka oboljelih od raka!

„U iščekivanju povijesnog predsjedanja Lijepe naše Vijećem Europske unije, osluškivali smo glasove hrvatskih i europskih građana te uvrstili onkološku skrb na zdravstvenu agendu našeg Predsjedanja, vodeći računa o političkoj prioritizaciji raka unatoč pandemiji koronavirusa, a pritom smo do kraja 2020. intenzivirali i naše aktivnosti u dovršavanju i usvajanju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka! Nipošto nismo zaboravili naše onkološke bolesnike, nego smo ostavili trajni trag za njihovu zdraviju budućnost s europskim i hrvatskim planom borbe protiv zloćudnih bolesti!“, nadodao je ministar Beroš.

Povijesni iskorak

Krajem prošle godine, Hrvatska je napravila povijesni iskorak te je unatoč pandemijskim izazovima uz politički konsenzus usvojila Nacionalni strateški okvir protiv raka. Onkologija je također uvrštena u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., čime se predviđa povećati primjerice stopa preživljavanja raka s 46 na 51% i spašavanje gotovo 115.000 godina života!

„Pitanje zdravlja mora biti ugrađeno u sve politike, a Europska komisija je Europskim planom protiv raka usvojenim u doba pandemije koronavirusa, jasno naglasila kako je za borbu protiv zloćudnih bolesti važna politička prioritizacija“, složile su se potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica te povjerenica Europske komisije za zdravstvo Stella Kyriakides.

Moderator konferencije i zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol istaknuo je kako su „u nekim europskim državama šanse za preživljenje 30-40% manje nego u razvijenijim europskim državama s boljim ishodima liječenja. U EU zajednici ravnopravnih europskih građana nema građana prvog i drugog reda, te je važno da iskoristimo sve prednosti financiranja iz EU4Health programa i kohezijskih fondova, kako bismo poboljšali i dostupnost zdravstvenoj skrbi, ulagali u edukacije i subspecijalizacije stručnjaka, modernizirali i ubrzali dijagnostiku, poboljšali zdravstvenu infrastrukturu“, naglasio je naš europarlamentarac koji je ujedno i izvjestitelj za fondove u kohezijskoj politici koji se odnose na smanjenje nejednakosti u liječenju diljem EU. S njim se složila i hrvatska europarlamentarna zastupnica Sunčana Glavak, voditeljica „Fight & Win“ inicijative te članica MEPs Against Cancer, istaknuvši da „s najviših razina europske i nacionalne politike dolazi nedvosmislena potpora borbi protiv raka!“

Niti u pandemijskoj godini Sabor i Saborski odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nisu zaboravili na potrebite onkološke bolesnike, naglasila je predsjednica Saborskog odbora i inicijative “Zastupnici u borbi protiv raka” dr. Renata Sabljar Dračevac. Cilj ove neformalne skupine zastupnika u Hrvatskome saboru jest podizanje svijesti javnosti u borbi protiv raka, pružanje podrške oboljelima te promicanje bolje kvalitete života za one koji su pobijedili rak, zaključila je pozivajući na djelovanje i dajući podršku TIME TO ACT kampanji!

Predstavnici onkoloških stručnjaka prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak i prof. dr. sc. Stjepko Pleština naglasili su važnost zajedničkog djelovanja, multidisciplinarnog pristupa te izvedbenih, akcijskih planova koji imaju čvrsti temelj u Nacionalnom okviru protiv raka s misijom da svaki građanin Hrvatske, gdje god živio, dobije jednaku kvalitetu onkološke skrbi. „Svi smo spremni krenuti velikim žarom da bismo dosegnuli željene europske zlatne standarde. Potrebno nam je zajedništvo, trebamo sve stručnjake, političare, ribare, gospodarstvenike, poljoprivrednike, medije, građane, baš sve! u ovoj misiji za nacionalnu opstojnost u borbi protiv zloćudnih bolesti“, energično su naglasili vodeći hrvatski stručnjaci uz veliki optimizam koji proizlazi iz nacionalnog strateškog dokumenta na kojem je radilo 135 sudionika uz čak 284 usvojene mjere!

„Ovih dana slavimo neslužbenu godišnjicu početka Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća (koji je Ministarstvo zdravstva s relevantnim stručnjacima s Jordanovca pokrenulo prvo u svijetu na nacionalnoj razini unatoč pandemiji i potresu), kako bi se stalo na kraj raku pluća koji je „rak-ubojica“ broj jedan u Europi. To je podmukla bolest i bez simptoma sve do kasnog stadija, a ako se otkrije u najranijoj fazi, moguće je čak potpuno izlječenje! Preventivne preglede prošlo je oko 4000 ljudi, a iako još nema podataka koliko se dijagnoza raka pluća otkrilo, na njihovom Zavodu je 20ak osoba koje su već operirane ili će se operirati, a samim time i – izlječiti u ranoj fazi!“, istaknuo je pročelnik Zavoda za tumore pluća i sredoprsja, prof. dr. sc. Marko Jakopović. Ravnatelj HZJZ-a doc. dr. sc. Krunoslav Capak je nadodao da, unatoč slabijem odazivu građana tijekom pandemije, HZJZ nastavlja intenzivno pozivati sve građanke i građane da se odazovu pozivu na nacionalne preventivne preglede ranog otkrivanja raka.

Onkološki bolesnik ili pacijent sa sumnjom na onkološku dijagnozu mora biti vođen kroz sustav uz jasne upute, jer će se u suprotnom naći u labirintu u kojem se gubi dragocjeno vrijeme i šanse za boljim ishodom, složili su se predstavnici udruga pacijenata. Pravovremena i točna dijagnoza te brzo liječenje općenito su povezani s boljim izgledima za preživljavanje i poboljšanom kvalitetom života u kratkom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Ishodi onkološke skrbi građana ovise o brzoj dostupnosti dijagnostičkoj ekspertizi i zdravstvenim ustanovama. Zato nema prostora čekanju te su sve prisutne udruge pacijenata (prof. Ljiljana Vukota- Sve za nju, Ivana Kalogjera- Nismo same, mag. Sandra Karabatić – Jedra, prof. Ivica Belina- Koalicija udruga u zdravstvu, doc. dr. sc. Vesna Ramljak – Europa Donna Hrvatska, prof. dr. sc. Damir Eljuga – Hrvatska liga protiv raka) zdušno podržale nadolazeće aktivnosti u implementaciji Nacionalnog strateškog okvira protiv raka.

Uz zaključak da se jedna javnozdravstvena kriza ne smije preliti u drugu, te uz dva odlična dokumenta kao temelj za djelovanje (EU Plan borbe protiv raka, Nacionalni strateški okvir protiv raka), imamo potrebno zajedništvo i vjetar u leđa za odlučno kretanje u akciju protiv raka već od danas!

Nema boljeg motiva od 115.000 spašenih godina života hrvatskih građana!