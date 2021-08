NEKTARINA – ČUDO PRIRODE! Znate li zašto je ovo voće toliko korisno? Ovo će vas oduševiti!

Autor: Dnevno

Neodoljivo ukusne i sočne, posebno za one koji nisu ljubitelji ‘dlakavih’ breskvi, njihovo veličanstvo – nektarine. Voćka je to koja nam izrazito odgovara u vrućim ljetnima danima, no jeste li znali da nam ne služi samo za osvježenje, već da sa sobom nosi cijeli niz blagodati za naš organizam?

Vjeruje se kako ovo voće pruža pomoć u borbi protiv raka, te da ima neka svojstva u borbi protiv dijabetesa, zaštiti tijela od toksina, jačanju imuniteta, jačanju zdravlja očiju, poboljšanju probave i još mnogo toga. Nektarina je odličan izvor vitamina C, beta-karotena i luteina.

Plodovi poput nektarina pomažu u sprječavanju nastanka dijabetesa. Nektarine su pune bioaktivnih komponenti koje pomažu u borbi protiv bolesti. Ovi sastojci mogu spriječiti razvoj srčanih bolesti, a ljudima također osiguravaju značajne količine ugljikohidrata.

Ograničava štetne nuspojave masne i nezdrave hrane

Nektarine mogu pomoći u smanjenju oksidativnog stresa koji se može nakupljati u tijelu. Osim toga, ovo ukusno voće može ograničiti štetne nuspojave masne hrane ili nezdrave dijete. Nektarine su pune vitamina A i C, te pružaju ravnotežu kalija.

Jača imunitet i zaštita očiju

Jedna od najboljih prednosti redovnog konzumiranja nektarina je činjenica da one jačaju imunitet, te pomažu tijelu u borbi protiv bolesti. Ovo je zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C – važnog antioksidansa, te vitamina E.

Konzumiranje nektarina može pomoći da smanjite rizik od očnih oboljenja poput katarakte i prirodnog pogoršanja makule koje se događa kako starimo.

Blistava koža i zaštita od sunca

Nektarine sadrže bioflavonoide koji mogu poboljšati zdravlje kože. Nutritivni faktori poput luteina i beta-karotena mogu biti izuzetno korisni za zdravlje kože, te joj pružaju blistavi ten i sjaj. Beta-karoten štiti kožu od UV zračenja, dok vitamin C pomaže u proizvodnji kolagena.

Vlakna za probavu

Nektarine su su odličan izvor vlakana koja su važna za probavni sustav. Jedenje nektarina može biti korisno osobama koje imaju problem sa zatvorom.









Mršavljenje

Ako se trudite smršaviti, svakako u prehranu uključite nektarine i to svakodnevno, a posebno će biti korisne ako ih konzumirate nakon treninga.