Napitak od samo 3 sastojka koji će vas uspavati bolje od bilo koje tablete za spavanje

Autor: Iva Hanzen

Iako će na prvu ovaj spoj sastojaka u vama izazvati čuđenje, na Istoku, konkretno prema drevnoj indijskoj ajurvedskoj praksi, koristi se već tisućama godina. Riječ je mlijeku s medom i kurkumom. Oni koji su možda čuli za ovaj spoj, reći će da se radi o takozvanom ‘zlatnom mlijeku’, no u ‘zlatno mijeko’ još idu cimet, đumbir i kokosovo ulje.

Vi ne morate komplicirati stvari dodatno u besanim noćima pa samo ugrijte količinu mlijeka po želji te jednako tako dodajte meda i kurkume. Što se tiče izbora mlijeka, to je na vama. Hoće li to biti kravlje, kozje, zobeno ili sojino, svejedno je. No, imajte na umu da je kozje mlijeko najzdravije te je po svojim sastojcima najsličnije majčinom. S druge strane sojino mlijeko već samo po sebi ima određen okus pa će za one koji naginju neutralnim okusima kravlje možda biti najbolji izbor.

Dobro znana jezična konstrukcija ‘med i mlijeko’, govori da ne treba posebno objašnjavati zašto med ide u ovaj i psihički i fizički okrepljujuć napitak, dok je kurkuma izrazito protuupalna te sadrži sastojak kurkumin koji ima 150 ljekovitih svojstava. Što još reći nego: Laku noć!