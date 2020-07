Napitak kojeg gledate, ali ga nikad niste probali: Toliko je zdrav i ukusan, a pomaže kod svih tegoba!

Autor: D.D.

Čaj od hibiskusa jedan je od onih koje često vidimo na policama trgovina, ali postoji velika vjerojatnost da ga nikad nismo probali.

Ukratko, on ima pregršt zdravstvenih benefita – nema kofeina, nema šećera, djeluje antiupalno, snažan je antioksidans, pomaže u balansu probave, potiče cirkulaciju, smanjuje kolesterol i pomaže kod reguliranja krvnog tlaka…

I dok zaista ima izvrsno djelovanje na zdravlje, hibiskus se može koristiti za još puno stvari – upoznajte ga!

Hibiskus je uistinu cvijet – uzgaja se u tropskoj i suptropskoj klimi, u toplim klimama. On ima i mnoga značenja u različitim kulturama: nacionalni je simbol Haitija, simbol Hindu božice Kali u Indiji, nacionalni cvijet Malezije i Južne Koreje, kao i oznaka jeste li u vezi ili slobodni na Havajima!

Ovaj čaj ima reputaciju da je gorak i kiselkast, no nemojte da vas to preplaši! Baš kao i sok od brusnice, ima specifičan okus u ustima, no morat ćete ga probati više puta prije nego li procijenite točno kakav okus ima. Ljudi ga najčešće piju tako da ga kombiniraju sa sastojcima jakih okusa poput đumbira, cimeta, muškatnog oraščića… a na sve to dodaju i nešto meda ili stevije.

Svi zdravstveni benefiti hibiskusa: pomaže kod hidratacije, ublažavanja upala u tijelu, pregršt vitamina C, pojačava imunitet, poboljšava probavu, potiče bolju cirkulaciju, pomaže kod reguliranja krvnog tlaka, smanjuje kolesterol, bogat je antioksidansima, ublažava menstrualne bolove. Pritom vrijedi spomenuti da je izvrstan i kao antistres terapija.

Može se koristiti i za ljepotu! Stres i razna zagađenja iz okoliša negativno utječu na kvalitetu kože, a hibiskus je pun antioksidansa koji pomažu koži zbog čega ga je dobro piti.

No morate imati na umu da ga je potrebno uzimati s oprezom. Hibiskus može biti opasan za trudnice, a pijete li ga u zaista velikim količinama može biti i toksičan za jetru. Zato je vrlo važno biti oprezan i umjeren te svakako ne konzumirati više od jedne šalice dnevno. Napomena, sadržaj članka je informativnog karaktera i ne zamjenjuje stručan medicinski savjet. Svakako prije korištenja preporučujemo savjetovanje sa stručnom osobom, piše Bauerfeind.