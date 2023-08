Najstariji aktivni liječnik na svijetu otkrio tajnu dugovječnosti: ‘Koristim ova tri svakodnevna rituala’

Neurolog iz Clevelanda, dr. Howard Tucker je proglašen je ‘najstarijim aktivnim liječnikom’ prema Guinnessovoj knjizi rekorda. Zanimljivo, i danas je aktivan pa je tajnu svoje dugovječnosti odlučio podijeliti.

“Prakticiram medicinu i neurologiju već više od sedam desetljeća. I sa 101 godinom, ljudi me često pitaju kako održavam svoj um oštrim. Dobri geni i malo sreće mogu vam dati prednost, ali postoji jedno načelo kojeg se držim, a koje svatko može primijeniti: Održavajte svoj um angažiranim kroz rad, društvene aktivnosti i zabavu”, započeo je svoju ispovijest za CNBC.

“S godinama prolazimo kroz prirodne promjene koje utječu na naše mentalne sposobnosti. Neka područja mozga mogu se smanjiti, komunikacija između neurona može postati manje učinkovita, a protok krvi može opadati. No, kao i bilo koji drugi mišić u tijelu, našem umu je potrebna redovita vježba kako bi napredovao. Koristim tri svakodnevna rituala kako bih poboljšao zdravlje svog mozga”, otkrio je i redom nabrojao:

Istraživanja pokazuju vezu između umirovljenja i povećanog kognitivnog propadanja – zbog toga još uvijek nisam otišao u mirovinu. Po Guinnessu sam proglašen najstarijim aktivnim liječnikom na svijetu. Sara, moja supruga već 66 godina, također i dalje prakticira psihoanalizu i psihijatriju u dobi od 89 godina. Moj posao zahtijeva da pregledavam niz medicinskih tema i razmišljam o problemima. Ostanak u toku s najnovijim naprecima u neurologiji drži moj mozak zaposlenim.

