Najsretniji ljudi na svijetu tvrde da su ovo najbolje jutarnje rutine: Počnite s njima već sutra

Autor: F.F

Živjeti do stote godine neobično je u većini svijeta, no to nije slučaj u “plavim zonama”. Stanovnici regija poput Japana, Kostarike, Italije, Grčke i Kalifornije žive dulje i smatraju se među najsretnijima na svijetu. Skupine u Okinawi, na poluotoku Nicoya, Sardiniji, Ikariji i Loma Lindi dijele sličan životni stil koji doprinosi njihovoj dugovječnosti. Ti ljudi bili su predmet brojnih istraživanja, a znanstvenici su tragali za ključevima dugog i sretnog života.

Većina njih slijedi jednostavne jutarnje rutine koje bismo mogli primijeniti već sutra. Evo o čemu se radi i kako najsretniji ljudi na svijetu započinju svoj dan.

Kvalitetna prehrana

Žitelji plavih zona često se hrane mediteranskom ili biljnom prehranom, konzumirajući više cjelovitih namirnica, voća i povrća, a manje crvenog ili prerađenog mesa, šećera i škrobnih ugljikohidrata. Istraživanja su pokazala da mediteranska prehrana, fokusirana na cjelovite žitarice, maslinovo ulje, grah, orašaste plodove i ribu, može smanjiti rizik od raznih bolesti poput Alzheimerove bolesti, bolesti srca i raka.

Kava kao ritual

Kava je važan dio prehrane u plavim zonama, gdje ljudi često konzumiraju dvije do tri šalice dnevno. Studije su pokazale da konzumacija tri šalice kave dnevno može smanjiti rizik od dijabetesa i pretilosti. Kofein i polifenoli u kavi također se povezuju s manjim rizikom od demencije.

Pronađite svoj “ikigai”

Osim pravilne prehrane, ljudi u plavim zonama slijede varijaciju japanskog koncepta “ikigai” – tražeći unutarnji motiv koji im daje svrhu života. Pronalaženje radosti u malim stvarima, prisutnost i povezivanje s drugima i planetom ključni su elementi.









Pozitivan početak dana

Ponašanje prema drugima na početku dana može utjecati na vašu sreću. Prema autoru Danu Buettneru, koji je definirao pojam “plave zone”, jedan od trikova za sretan dan je reći nešto lijepo prvoj osobi koju sretnete. Također, Buettner preporučuje 20 minuta tjelovježbe svako jutro za povećanje dobrobiti.