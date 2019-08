NAJRANIJI SIMPTOMI OŠTEĆENJA JETRE: Ako ovo primjetite, hitno kod doktora!

Autor: Dnevno

Iz godine u godinu sve više se povećava broj ljudi s oboljelom jetrom. Najbitnije nam je da na vrijeme primjetimo simptome oboljenja jetre, kako bi na vrijeme mogli reagirati i spriječiti daljnje opasne ishode. Simptomi se često zanemaruju ili percipiraju kao dio nekog drugog stanja koje nema veze s jetrom pa se bolesti jetre dugo ne primjećuju, dok ne krenu ozbiljni problemi.

Ovo su samo neki od simptoma, stoga dobro obratite pažnju na tekst ispod:

1. Umor

Pravilno funkcioniranje jetre od vitalnog je značaja za naše zdravlje. Jetra je zadužena da:

– čisti krv od alkohola i lijekova i time neutralizira otrovne supstance u organizmu

– sintetizira osnovne tjelesne proteine, kao što su proteini koji sprječavaju zgrušavanje krvi i proteini koji se bore protiv infekcija, a dostavlja i hranjive tvari u krv

– proizvodi kolesterol i pretvara ga u esencijalne supstance koje naše tijelo može koristiti

– regulira energiju tako što proizvodi, skladišti i isporučuje glukozu našem mozgu i tijelu

– regulira ravnotežu hormona, kao i nadbubrežne i štitne žlijezde

Kroniči umor i iscrpljenost, glavni su faktori koji upućuju na simptome oboljenja jetre. Osjećaj umora i iscrpljenosti, događaju se zbog povećane razine toksina u krvi, koje jetra usljed slabljenja ne može obraditi i eliminirati.

2. Suha i iritirana koža

Iritiranje kože, kao i svrbež, također su potencijalni znak mogućeg oštećenja jetre. Kako bi jetra bila zdrava, našoj koži je potrebna vlaga, koja se osigurava putem tjelesnih izlučevina. Kada ne dobiva dovoljno onog što bi trebala, nije neuobičajeno da koža poprimi drugačiji izgled, kao što je crvenilo na šakama i stopalima, žutu boju (odnosno žuticu), neobjašnjive tamne ili svjetle mrlje na određenim dijelovima tijela.

3. Bolovi u trbuhu

Ako vam je jetra oštećena, uobičajeno je da osjetite bol u predjelu trbuha. Ovaj bol je”probadajuća” ili “pulsirajuća”. Dugoročna upotreba lijekova na svoju ruku, a čak i propisanih lijekova, može rezultirati dodatnim oštećenjem jetre. Ukoliko imate konstantnu bol koja se može opisati kao “probadajuća ili pulsirajuća”, a koristite lijekove, hitno se obratite doktoru.

4. Mučnina ili povraćanje

Kao što je ranije spomenuto, jedna od glavnih funkcija jetre je detoksikacija, odnosno čišćenje svih toksičnih supstanci iz našeg tijela. Kada je ta njena funkcija narušena, može se javiti gomila problema, uključujući i iznenadne promjene u normalnoj probavi i metabolizmu. Jetra je veliki organ probavnog sustava, pa se bilo koje stanje jetre manifestira i probavnim problemima. Mučnina i povraćanje često se javljaju zbog nakupljanja toksina koje jetra ne može eliminirati.

5. Modrice

Još jedna važna uloga jetre je proizvodnja proteina enzima, kao što je enzim koji sprječava zgrušavanje krvi. Kada je ova funkcija jetre narušena, uobičajeno je da se vide promjene na koži. Kada jetra uspori ili potpuno zaustavi proizvodnju proteina neophodnih za zgrušavanje krvi, osoba će lako dobiti modrice i krvariti.

6. Natečeni trbuh

Oštećenje jetre ometa normalno opskrbljivanje organa krvlju, što stvara pritisak u okolnim venama. Okolne vene su one vene odgovorne za transport krvi od slezene i crijeva do jetre. Prekid u ovom procesu dovodi do rasta krvnog tlaka.

7. Žutica

Oštećenja jetre mogu dovesti i do promjene boje očiju i kože. Ovo se događa zbog nakupljanja žučnog pigmenta zvanog bilirubin, koji jetra ne može pravilno razgraditi. Žutilo kože i očiju naziva se žutica. Osim promjene izgleda očiju, žutica ima i druge simptome, kao što su taman urin, svrab cijelog tijela i kognitivna oštećenja.

Dobra vijest je da je jetra veoma prilagodljiv organ, koji je često sposoban izliječiti sam sebe. Naravno pod kontrolom doktora. Ukoliko imate neke od gore navedenih simptoma, obvezno se javite vašem doktoru, jer što se ranije otkrije neko oboljenje, veća je vjerojatnost potpunog izlječenja.