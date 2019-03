Najnovije istraživanje: Umjereno konzumiranje piva i drugih alkoholnih pića dobro za zdravlje

Autor: ZG/Dnevno.hr

Pivo i druga alkoholna pića jednako su dobra za zdravlje kao što je to slučaj s vinom, rezultati su istraživanja objavljenog u časopisu Journal of Epidemology and Community Health.

Istraživanje provedeno na 19 tisuća odraslih osoba pokazalo je da oni koji povremeno uživaju u alkoholu, imaju manje zdravstvenih tegoba od onih koji ga uopće ne konzumiraju.

Za vino je već odavno dokazano da je bogato antioksidansima koji “brišu” štetne tvari u organizmu te da štiti srce tako što sprječava stvaranje krvnih ugrušaka.

Istraživanje, međutim, nije pokazalo razliku između onih koji piju vino i onih koji su pili pivo ili druga alkoholna pića. To znači da je uživanje u pola litre piva jednako korisno kao i uživanje u čaši crnog vina.

Istraživanje je uzelo u obzir dob, radni status, tjelesnu aktivnost i navike pušenja svakog pojedinca kako bi se eliminirala potencijalna pristranost.

Vođa istraživačkog tima dr. Fernando Rodríguez Artalejo tvrdi da se pokazalo kako su potrošači bilo koje količine alkohola boljeg zdravlja od onih koji ga uopće ne konzumiraju.

“Što je veća potrošnja alkohola, vina i piva, to je manja prevalencija suboptimalnog zdravlja”, rekao je.

Usprkos sveukupnim ohrabrujućim vijestima za osobe koje piju alkohol, važno je biti umjeren.