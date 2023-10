Najdugovječniji ljudi na svijetu jedu ove grickalice: Izuzetno su zdrave, a jednu svi obožavaju

Plave zone su određena područja u kojima su znanstvenici utvrdili najveću zastupljenost ljudi koji dožive 100 ili više godina. Te zone uključuju područja Okinawe u Japanu, Ogliastra na Sardiniji, poluotoka Nicoya u Kostariki, otoka Ikaria u Grčkoj i Loma Lindu u Kaliforniji. S obzirom na njihovu dugovječnost mnogi se pitaju u čemu je tajna. Kook je utvrđeno stanovnici tih različitih krajeva Zemlje dijele zajedničke obrasce kada je u pitanju zdrav način života.

Prema Danu Buettneru i timu znanstvenika koji su razvili ideju Plavih oona nakon proučavanja stogodišnjaka iz ovih regija to uključuje hranu koju jedu i međuobroke.

U nastavku donosimo nekoliko zdravih grickalica koje konzumiraju stanovnici Plavih zona.

Nema tko ih ne voli, ali…. Nabavite kokice u zrnu (cijela žitarica bogata antioksidansima i vlaknima) i sami ih pripremiti na maslinovom ili kokosovom ulju, a ne na maslacu. Jednostavno posipajte s malo soli i uživajte.

Prema istraživanjima, namirnice na bazi tofua su ključne namirnice u tradicionalnoj prehrani na Okinawi. To isto vrijedi i za edamame, nedozrela, mekana i slatka zrna soje, koje obiluju proteinima, vlaknima i antioksidansima, a sadrže malo kalorija.

