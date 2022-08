NAJDRAŽA LJETNA ZABAVA VIŠESTRUKO JE KORISNA ZA ZDRAVLJE! More je odmaranje, ali blagotvorno, evo kako

Autor: Ivor Kruljac

Nakupljeni stres od posla, ali i općenito svakodnevnih rutina, najbolje se liječi ljeti godišnjim odmorima.

Dok ne treba podcijeniti benefite i ljepote planina, šuma, rijeka i jezera, činjenica je kako u hrvatskoj većini godišnji nije godišnji bez kupanja u moru.

No, osim osvježenja od velikih vrućina, morska voda, ali i zrak donose i broje zdravstvene benefite, a ne samo zabavu i opuštanje. Još u doba antičke Grčke, Hipokrat, inače znan i kao otac medicine, proučavao je ljekovite učinke mora na svome otoku Kos te zaključio, gledajući ruke ribara kako morska voda smanjuje rizik od infekcija te obnavlja stanice.





Pomaže kod ozljeda

More je doista obilno mineralima poput magnezija, mangana i kobalta, a prodirući iz morske vode u organizam jačaju prirodni imunitet. Razbijanje morskih valova o obalu ispušta u zrak i morske mikro kapljice, zbog čega je šetnja uz more dobra za pluća. Tajna zdravlja mikrokapljica za pluća nalazi se u tome što su spomenute mikrokapljice pune negativnih iona vodika i minerala u tragovima, sposobne doprijeti do najdubljih predjela plućnih alveola, zbog čega lakše dišemo.

Kupanje u moru također je dobro za ublažavanje bolova u leđima, sportskih ozljeda, problema s kožom psorijazom i išijasom. Ronjenje je također vrlo zdrava aktivnost, jer potpunim uranjanjem u moru ljudsko tijelo dobije detoksikacijsku hidroterapiju za obnavljanje kože. Sa svega dva zamaha rukom tijekom plivanja ili ronjenja, pokrećemo gotovo sve mišiće i cijelo tijelo, zahvaljujući otporu vodi pri gibanju kroz nju. K tome, voda smanjuje rizik od ozljeda i opterećenje na zglobove, a za masiranje cijelog tijela, i prirodno uklanjanje celulita, dovoljno je svega 15 do 30 minuta.

Kupanje tijekom sunčanih ljetnih dana dodatno je blagotvorno zbog sunčevog svjetla koje u našem organizmu potiče proizvodnju vitamina D. Općenito, morska klima je vrlo dobra za zdravlje zahvaljujući posebnom zraku, suncu, aromatičnom raslinju i prisutnosti eteričnih ulja. Time pomaže kod stresa i napetosti, liječi bolesti srca i krvnih žila.

Identičan zdravoj krvi

Već spomenuti elementi morske vode, kronično nedostaju ljudskom tijelu u redovnoj prehrani, pa je stoga boravak uz more doista višestruko koristan.

Štoviše, more ima PH (kiselost), identičnu zdravoj ljudskoj krvi, s točno potrebnim omjerima minerala i elemenata potrebnih našem tijelu. 35 grama raznih otopljenih soli, u prosjeku se mogu naći u jednoj litri morske vode, a tu su i životno važni magnezij, kalcij, kalij, silicij, srebro i zlato. Možda najpoznatiji element u moru sigurno je jod koji se najčešće veže uz karakterističan miris morskog zraka. Važan je za hormone štitnjače, a njegov manjak, osim stvaranja guše na vratu, vodi prema kroničnom umoru, osjetljivosti na infekciju, a njegovim manjkom dolazi i do mišićne slabosti i usporenih refleksa. Hormoni štitnjače su ključni i za upravljanjem potrošnje energije u tijelu.

Govoreći o energiji, samo more je jedno veliko elektromagnetsko polje, a kupanje u otvorenim morima puni uravnotežuje nas energetski sustav. Ipak, more može biti i opasno, zbog mogućih grčeva tijekom plivanja i opasnosti od utapanja, zbog čega su mjere opreza i poznavanje vlastitih granica, ključna stvar.