MUČI VAS GLJIVIČNA INFEKCIJA STOPALA? Pomoći će vam ‘prirodni antibiotik’ koji ima brojne namjene za dezinfekciju kućanstva

Autor: Zlatko Govedić

Češnjak je poznat kao moćni prirodni antibiotik koji ima antivirusna, antibakterijska i protugljivična svojstva. Jača imunosni sustav i na prirodan način osnažuje naše tijelo.

No češnjak nam može pomoći i kod atletskog stopala. To je zarazna gljivična infekcija koja dovodi do ljuštenja i jakog svrbeža stopala. Poznata je i pod latinskim nazivom tinea pedis. Naziv duguje činjenici da se vrlo često javlja kod sportaša, kod kojih razvoju infekcije pogoduje zatvorena sportska obuća uz pojačano znojenje nogu. Rasprostranjenost bolesti u Europi doseže 20 posto, a učestalija je kod muškaraca.

Kako biste se riješili gljivica u mlaku vodu stavite malo zgnječenog češnjaka ili češnjaka u prahu i namačite stopala.





Gljivica se možete pokušati riješiti i tako da zdrobite nekoliko režanja te ih stavite u pamučnu čarapu i odjenete te pustite da djeluju preko noći. Postupak treba ponavljati šest dana.

Ako ste pobornik kućnih pripravaka za čišćenje, svakako možete iskoristiti češnjak. Zdrobljeni češnjak pomiješajte s octom i sokom limuna te ga upotrijebite kao sredstvo za dezinfekciju u kupatilu i kuhinji.

Osim toga, češnjak može biti i prirodni pesticid kojim ćete zaštititi svoj vrt. Mali nametnici ne vole češnjak. Kako biste ih se riješili možete napraviti prirodni pesticid s češnjakom, malo mineralnog ulja, vode, i tekućeg sapuna. Sredstvo treba čuvati od djece. Upravo češnjak može izliječiti biljku ruže od napada ušiju. Mljeveni češnjak pomiješajte s vodom pa dobivenu tekućinu poprskajte po listovima ruže.