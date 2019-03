MRŠAVLJENJE BEZ ODRICANJA: Kombinirajte namirnice na OVAJ način i više nikad vam neće trebati dijeta

Autor: Iva Hanzen

U zadnje vrijeme se sve više priča o tome kako su dijete prošlost, a okreće se pravilnom kombiniranju namirnica. Ovaj nagli zaokret u odnosu prema dijetama ne čudi s obzirom na to da su se dijete kroz prethodna desetljeća pokazale neučinkovitima. Uostalom, čak i ako nakon neke dijete izgubite suvišne kilograme, oni će se sigurno vratiti nastaviti li sa starim lošim navikama. Zato je bolje razmišljati na duge staze i polako se prebacivati na zdraviju kombinaciju namirnica koja će dugoročno dovesti ne samo do manjka kilograma, nego i do jačeg imuniteta.

K tome su neke kombinacije namirnica posebno stvorene za topljenje kilograma ili da se jednostavnije izrazimo – kada neke dvije namirnice dođu u interakciju jedna s drugom, to dovodi do većeg zdravstvenog učinka. Svaka prirodna namirnica je dobra za nešto sama po sebi, no ako joj se doda neka druga izrazito zdrava namirnica, učinak će biti duplo jači, kako po našu kilažu, tako i zdravlje općenito. Sve namirnice koje postoje je naravno moguće kombinirati na bezbroj načina, ali ovih šest kombinacija i to od samo dva sastojka učinit će čuda za vašu liniju i zdravlje.

Brokula + rajčica

Pokazalo se da obje namirnice smanjuju rast tumora, ali njihova kombinacija je još učinkovitija. Na prvu vam sigurno ne bi palo na pamet da ih kombinirate i pogotovo ne same, osim u slučaju da ste na nekoj rigoroznoj dijeti, ali zgodno ih je recimo servirati uz piletinu s grilla. To je već jako ukusan obrok.

Jaja + dinja

Proteini iz jaja usporavaju apsorpciju glukoze što dovodi do toga da se osjećate sitije. Također smanjuju nepravilan rast i pad inzulina i šećera u krvi. Dinja osim što je puna vitamina C i snažan je antioksidans, obiluje vodom, a i to povećava osjećaj sitosti.

Kurkuma + papar

‘Glavna zvijeda’ kurkume – sastojak kurkumin djeluje izrazito antitumorski i protuupalno, a dodavanje crnog papra povećava bioraspoloživost kurkumina za 1000 puta.

Crveno meso + ružmarin

Ovo je već kombinacija za prste polizati, a k tome je izrazito zdrava. Zašto? Zato što antioksidansi iz ružmarina upijaju slobodne radikale koji oštećuje naše stanice, a koji se pojavljuju u izgorjelom mesu, što je česta pojava pri pečenju na visokim temperaturama.

Limun + kelj

Vitamin C olakšava apsorpciju željeza iz biljne hrane pa ne bi bilo loše pokapati kelj kojom kapi limunova soka kada ga pripremate ili kombinaciju ovih sastojaka ubaciti u blender, s recimo jabukom i narančom, i izmiksati u smoothie. No, vitamin C olakšava apsorpciju željeza iz bilo koje zelene lisnate namirnice pa ako niste od nekih eksperimenata, kelj jednostavno zamijenite zelenom salatom. Dakle, kada sljedeći put pripremate zelenu salatu obavezno ju pokapajte s par kapi limunova soka, a u tom će vam slučaju ocat čak biti suvišan.

Jabuka + čokolada

Jabuke imaju visoki postotak protuupalnog flavonoida koji se zove kvercetin, a koji ima brojne pogodnosti. Čokolada pak sadrži flavonoid katehin koji je pravi uništavač raka, a kombinacija ovih namirnica ne samo da je antikancerogena, nego i poboljšava kardiovaskularno zdravlje.