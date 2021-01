MOŽEMO LI PRETJERATI S VITAMINOM C? Stručnjaci kažu da, evo kako tijelo reagira u tom slučaju

Vitamin C pomaže tijelu da se razvija, ali i da se oporavi. Nažalost, taj vitamin tijelo samo ne proizvodi pa smo mu potrebni mi. Svakog dana, preporuča se, u tijelo je potrebno unijeti 65 do 90 miligrama vitamina C.

To i ne bi trebali biti teško jer on se nalazi u narančama, brokuli, cvjetači, paprikama, rajčicama, kiviju, limunu…

Ipak, nekima je draže uzeti vitamin C u vidu dodatka prehrani. U tom slučaju, upozoravaju stručnjaci, doziranje mora biti oprezno.

Vitaminom C ne možete se predozirati konzumirajući prirodne izvore vitamina C kakve su recimo gore navedene namirnice, no to možete “učiniti” nekontroliranom konzumacijom dodataka prehrani.

Kako javlja Insider, maksimalna dnevna doza vitamina C koju smijete unijeti u tijelo 2000 je miligrama, no u slučaju konzumacije veće količine, tijelo će reagirati određenim simptomima.

Tako navode kako tijelo na višak vitamina C reagira nesanicom, proljevom, bolovima u donjem predjelu trbuha, žgaravicom, mučninom pa čak i glavoboljom.

No, čak i da se to dogodi, ovaj vitamin neće imati neke teže posljedice po organizam. Budući da se radi o vitaminu koji se rastapa u vodi, tijelo će ga istim putem kao i vodu izbaciti iz organizma.

Naposljetku, stručnjaci ponavljaju, višak vitamina C moguće je u organizam unijeti jedino u obliku dodataka prehrani, ne prirodnim izvorima.