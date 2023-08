Morate na toalet zbog treme? Liječnici otkrivaju što se krije iza iznenadne potrebe

Autor: Dnevno.hr

Nije rijetkost da uoči važnih događaja, poput razgovora za posao, sastanka ili javnog nastupa, ljudi moraju hitno na toalet.

To se događa kada nas okupira stres. Odlazak u toalet zbog stresa zaista postoji i pokazalo se kako je to vrlo česta potreba kod mnogih ljudi.

“Potreba za odlaskom na veliku nuždu zbog stresa nije službena dijagnoza, ali definitivno postoji. Stvar je u tome što studije pokazuju kako postoji snažna veza između našeg mozga i naših crijeva, što znači da naše emocionalno stanje može utjecati na našu probavu”, objašnjava nutricionistica Amanda Sauceda.





Dodaje kako to stanje nazivamo ‘stresnom stolicom’.

Može izgledati jednako kao i redovna

To je, kako kaže, najlakše opisati kao potrebu za nuždom uzrokovanu stresom. Stresna stolica može izgledati jednako kao i redovna stolica, ali također može prouzročiti proljev, mučninu ili zatvor.

“Vaša crijeva također mogu biti vodič. Nedovoljno govorimo o tome da naša crijeva mogu ukazati na to kako se osjećamo. Ponekad možemo biti pod velikim stresom, pa to ni ne primijetimo, ali naše tijelo to itekako osjeća i stres se manifestira kroz probavne smetnje, u ovom slučaju i stresnu stolicu”, kaže nutricionistica.

“Bilo kakav događaj koji može prouzročiti određenu dozu anksioznosti, također može dovesti do stresne stolice”, tvrdi gastroenterolog Faris Paka, a dodaje da, iako ovo stanje samo po sebi nije ozbiljno, može predstavljati određenu vrstu neugodnosti, naročito ako je riječ o proljevu ili bolovima koji ne prolaze.