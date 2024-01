Mnogi rade ovu pogrešku kada zamrzavaju mljeveno meso: Važno je paziti na jedno

Autor: F.F

Svježe kupljeno mljeveno meso može ostati u hladnjaku dan, najviše dva. Ako ne ga planirate koristiti u tom vremenskom okviru, preporučljivo ga je zamrznuti. Uvijek je dobro imati pokoju namirnicu zamrznutu pa kada se nađete u situaciji da niste stigli u dućan ili na plac, posegnete za rješenjem iz zamrzivača. Međutim, koliko dugo mljeveno meso može ostati u zamrzivaču?

Uobičajena vrsta mljevenog mesa je mljevena junetina, no mnoge druge vrste mesa pripremaju se na sličan način – uključujući svinjetinu, teletinu, janjetinu, kozletinu i perad. Mljeveno meso često je sastavni dio mnogih jela, stoga je važno znati koliko dugo može ostati smrznuto, piše Klix.ba.

Koji je problem kod zamrzavanja?

Ako je pravilno termički obrađeno i pohranjeno, mljeveno meso može ostati zamrznuto između dva do tri mjeseca, a okus mu neće značajno promijeniti. Također, važno je kako je meso zapakirano. Ukoliko je u originalnom pakiranju, može se čuvati do dva tjedna. No, ako planirate čuvati ga duže od toga, preporučljivo je zamotati paket u foliju ili staviti u vrećicu za zamrzavanje.

Gubitak vlage jedan je od glavnih razloga zašto mljeveno meso gubi okus nakon duljeg vremena stajanja, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede, čak i kada je pohranjeno u zamrzivaču, što znači da ni tamo ne može ostati vječno.