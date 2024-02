Mnogi rade jednu stvar prije spavanja i time riskiraju oboljenje od srčanih bolesti i dijabetesa

Autor: F.F

Važno je održavati higijenu spavanja kako biste poboljšali kvalitetu sna, što uključuje spavanje u hladnoj sobi, izbjegavanje ekrana i pridržavanje rutine. Međutim, spavanje uz upaljen televizor može imati ozbiljne posljedice na vaše zdravlje, prema istraživanju objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Česta je to navika diljem svijeta: Upalite TV kako biste lakše zaspali, odnosno uz neki omiljeni film ili seriju. Velik broj ljudi čak posjeduje TV u spavaćoj sobi, što svakako otežava odlazak u krevet bez da se upali veliki ekran prije toga.

Studija provedena na Sveučilištu Northwestern u Chicagu, Illinois, SAD, otkrila je da izloženost “ambijentalnom osvjetljenju” ili svjetlu televizora tijekom noćnog sna može narušiti kardiovaskularnu funkciju i povećati otpornost na inzulin u jutarnjim satima. Ovo povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i metaboličkog sindroma, prenosi Metro.

Izbjegavajte TV i spavanje

Iako je studija obuhvatila 500 ispitanika, manje od većih istraživanja, prethodna istraživanja su potvrdila slične rezultate. Istraživanje provedeno 2019. godine na više od 40.000 žena pokazalo je da spavanje uz upaljen televizor povećava rizik od debljanja i pretilosti, čime se povećava vjerojatnost bolesti srca i dijabetesa.

“Rezultati ove studije pokazuju da samo jedna noć izlaganja umjerenom sobnom osvjetljenju tijekom sna može narušiti regulaciju glukoze i kardiovaskularnog sustava, što su faktori rizika za bolesti srca, dijabetes i metabolički sindrom”, rekla je Phyllis Zee, voditeljica Sleep Medicine u Ken i Ruth Davee Odjel za neurologiju Sveučilišta Northwestern, koji su koautori studije.









Preporuke stručnjaka uključuju korištenje roleta za zamračivanje ili maski za oči, isključivanje svjetala tijekom spavanja te korištenje žutog svjetla za čitanje prije odlaska na spavanje. Ako ste navikli gledati televiziju dok zaspite, stručnjaci ističu važnost odricanja od te navike kako biste očuvali svoje zdravlje.