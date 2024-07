Misteriozna bolest je ‘otjerala’ s otoka koji obožavaju Hrvati: ‘Nisam mogla stajati na nogama’

Autor: F.F

Odmor iz snova pretvorio se u pravu noćnu moru za 22-godišnju Cara Pyperwent iz Edinburgha. Tijekom dvotjednog odmora na Baliju s prijateljicom, Cara je počela osjećati ozbiljne simptome: visoku temperaturu, glavobolje, bolove u mišićima i ekstremni umor, što su sve znakovi denga groznice. Iako se osjećala vrlo loše, isprva nije shvaćala koliko je situacija ozbiljna.

“Osjećala sam se kao da me pregazio autobus. Cijelo tijelo me boljelo i bilo je teško. Mislila sam da sam samo iscrpljena od vremenske razlike ili alkohola, možda je to samo loš mamurluk,” rekla je Cara za Daily Mail. U jednom trenutku, prijateljica ju je snimila kako maše rukama u snu. Unatoč lošem stanju, Cara nije htjela propustiti odmor pa se prisiljavala da nastavi.

“I kad sam mislila da mi je bolje, izgledala sam tako loše da me konobar pitao jesam li dobro jer sam izgledala bolesno. Trudila sam se koliko sam mogla, ali bol je bila strašna i spavala sam gdje god sam mogla,” priznala je Cara.

Loši odmor

Dok je pokušavala uživati u odmoru, Kara se borila sa simptomima opasne bolesti. Tek kasnije je shvatila što nije u redu. Sada savjetuje turiste da, osim upotrebe sprejeva protiv komaraca, nose slojevitu odjeću kako bi zaštitili ruke i noge.

Simptomi denga groznice

Denga groznica je virusna bolest koju prenose komarci u tropskim krajevima. Uzrokuju je četiri različita tipa virusa, a infekcija jednim tipom ne pruža zaštitu od drugih. Rizik od hemoragičnih simptoma raste s ponovnim infekcijama.

Javljaju se unutar tri do 14 dana

Simptomi denga groznice obično se javljaju unutar 3-14 dana nakon uboda zaraženog komarca i najčešće nalikuju gripi. U najgorim slučajevima, naročito kod druge infekcije, može doći do unutarnjeg i vanjskog krvarenja, karakterističnog za hemoragijske groznice.

Glavni simptomi uključuju:









Visoku temperaturu

Glavobolje

Bolove u mišićima

Bolove u zglobovima

Izrazitu slabost

Osip

Dodatni simptomi mogu uključivati:

Konjunktivitis

Upalu ždrijela

Gastrointestinalne probleme

Liječenje denga groznice

Ne postoje specifični antivirusni lijekovi za denga groznicu, niti specifično liječenje. Terapija se temelji na ublažavanju simptoma i hidrataciji. Posljednjih godina broj slučajeva denga groznice značajno je porastao, s 505,430 prijavljenih slučajeva 2000. godine na 5,2 milijuna 2019. godine. Od početka 2023. zabilježeno je više od 6,5 milijuna slučajeva i preko 7,300 smrtnih slučajeva povezanih s denga groznicom.