Misterij povezan uz blizance: Ako jedan pati od opake bolesti, drugom prijeti ovaj problem

Kada se nekom dijagnosticira demencija, obitelj, prijatelji i šira rodbina često postavljaju pitanje: “Koliko vremena imamo?” Koliko vremena prije nego što njihov voljeni izgubi orijentaciju, prije nego što sjećanja izblijede i zavlada konfuzija? Odgovor na to teško pitanje može biti izazovan, jer očekivani životni vijek nakon dijagnoze demencije varira od otprilike tri do sedam godina, ovisno o dobi osobe i vrsti demencije.

U globalu, osobe s demencijom obično imaju kraći životni vijek u usporedbi s onima koji su inače zdravi. No, nova studija sugerira da bi isto moglo vrijediti i za njihove blizance koji naizgled nemaju promjene u kognitivnim funkcijama. Ova neobična povezanost proizlazi iz velike švedske studije na stotinama blizanaca, gdje je jednom od blizanaca dijagnosticirana demencija, dok drugi nije pokazivao znakove iste bolesti, piše Science Alert.

Studija je također uključivala detaljnu analizu gotovo 1000 ljudi s demencijom koji su slučajno bili blizanci te gotovo 3000 zdravih ljudi, također blizanaca, iako ne nužno braće ili sestre osoba s demencijom. Nije iznenađujuće da su oni bez demencije živjeli duže od onih s demencijom. No, istraživanje je otkrilo da su blizanci jednojajčanih parova imali sličan životni vijek nakon što je jednom od blizanaca dijagnosticirana demencija.

Nevjerojatno istraživanje

Ovi rezultati sugeriraju da povećani rizik od kraćeg života povezanog s demencijom može biti prisutan i kod kognitivno nezahvaćenih blizanaca, postavljajući pitanja o tome koliko genetika igra ulogu u njihovoj ranijoj smrti.

Jung Yun Jang, medicinski istraživač s Kalifornijskog sveučilišta u Irvineu i glavni autor studije, objašnjava: “Pretpostavili smo da je razlog skraćenog životnog vijeka osoba s demencijom taj što demencija dovodi do drugih medicinskih stanja koja utječu na smrtnost.” No, rezultati ukazuju na to da je povećani rizik od smrtnosti prisutan ne samo zbog same demencije, već i zbog niza drugih utjecaja koje osoba donosi sa sobom.

Studija je koristila podatke iz Švedskog registra blizanaca, velike kohortne studije koja je obuhvatila više od 45.000 švedskih blizanaca. Glavna analiza Janga i njegovih kolega uključivala je 90 parova jednojajčanih blizanaca, 288 parova dvojajčanih blizanaca i 5 parova blizanaca nepoznate zigotnosti, gdje je jednom blizancu dijagnosticirana demencija, a drugom nije.

Studije blizanaca pružaju značajne uvide jer omogućuju istraživačima postavljanje pitanja o ulozi genetike i faktora načina života u zdravlju. Iako jednojajčani blizanci dijele isti genetski materijal, njihova izloženost okolišnim čimbenicima i životni stil može se razlikovati, što može utjecati na njihovo zdravlje.









Uspoređujući godine koje su proživjeli nakon što je jedan blizanac dobio dijagnozu demencije s godinama druge osobe u paru, istraživači su primijetili veću razliku u životnom vijeku između dvojajčanih blizanaca nego između jednojajčanih. Ovo ukazuje na to da genetski čimbenici kod jednojajčanih blizanaca mogu utjecati na njihov slično kraći životni vijek, dok okolišni čimbenici još uvijek imaju ulogu.









Bilo je nekoliko analiza

U drugoj analizi, zdrave osobe čiji je blizanac imao demenciju pokazale su blago povećan rizik od kraćeg života u usporedbi s drugima iz para gdje nijednom blizancu nije dijagnosticirana demencija. To sugerira da je rizik od kraćeg života povezanog s demencijom djelomično obiteljski, sličan između jednojajčanih blizanaca, te da nije isključivo vezan uz samu bolest.

Iako je ova studija obuhvatila priličan broj blizanaca, rezultati bi se trebali potvrditi daljnjim istraživanjima u drugim registrima blizanaca izvan Švedske. Važno je napomenuti da su većinu slučajeva demencije u ovoj analizi činile osobe s Alzheimerovom bolešću, pa bi očekivani životni vijek mogao varirati za druge oblike demencije.

Ovo istraživanje objavljeno je u časopisu “Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.”