MINERAL KOJI PRIDONOSI RAVNOTEŽI ORGANIZMA: Želite li imati miran san i opuštene mišiće, uzmite ga prije spavanja

Autor: Sanja Plješa / 7dnevno

Poznato je da u zimskom razdoblju organizam miruje i da ne dobiva dovoljno minerala i vitamina, no s dolaskom ljepših dana sve se mijenja, pa tako i naše tijelo. Minerali su kemijski elementi nužni za normalno funkcioniranje ljudskog organizma, a magnezij je jedan od njih. Ljudski organizam minerale ne može proizvoditi pa ih je potrebno unositi hranom ili u obliku dodataka prehrani. Prema potrebnoj dnevnoj količini, dijelimo ih u dvije skupine, a to su makroelementi i mikroelementi.

Pritom se posebice ističe magnezij koji je iznimno važan za zdravlje kostiju u kojima se nalazi oko 60 posto ukupnog magnezija u tijelu. Ima jako antioksidacijsko djelovanje, pridonosi normalnoj psihološkoj funkciji, smanjenju umora i iscrpljenosti, normalnoj funkciji mišića i normalnom funkcioniranju živčanog sustava.

Magnezij je osmi najčešći mineral na Zemlji, a treći najčešći u morskoj vodi. Za nas je najvažniji podatak da je magnezij četvrti najčešći mineral u ljudskom tijelu.





Najviše ga ima u kostima i zubima, i to od 60 do 65 posto, dok se ostali dio magnezija nalazi u mišićima, u našim stanicama te u krvi. Uloga magnezija u ljudskom tijelu je velika. Pomaže u metabolizmu, oslobađa energiju iz hrane i prenosi je kroz tijelo te sudjeluje u stvaranju proteina.

Grčevi mišića

Svaka stanica u ljudskom tijelu treba odgovarajuću količinu ovog minerala. Magnezij djeluje zajedno s kalcijem. Koncentracija magnezija u zdravim stanicama mnogo je veća od kalcija, a taj je odnos vrlo važan. Njihova međusobna ravnoteža i djelovanje su važni kako bi se spriječilo nakupljanje kalcija u stanicama, koje može dovesti do razdražljivosti, pa čak i do odumiranja stanica.

Budući da tijelo nedostatak magnezija nadoknađuje tako što ga uzima iz kostiju, dulji nedostatak magnezija može biti vrlo opasan. Uz navedeno, treba istaknuti i kako je magnezij odličan čistač crijeva. Njegovim unošenjem privlači se tekućina u crijeva, što znači da se trbušni mišići opuštaju, a crijeva se lakše prazne.

Prema Njemačkom društvu za prehranu, odrasle osobe trebale bi dnevno unositi od 300 do 400 mg magnezija, ovisno o dobi i spolu. Ako ga organizam primi premalo, nedostatak magnezija manifestira se na različite načine. Tako često dolazi do grčeva u listovima i grčeva mišića. Ali i slabost mišića, glavobolja, umor ili srčana aritmija mogu biti posljedica nedostatka magnezija.

Osobama koje se redovito bave sportom ili su više izložene stresu potreban je magnezij u većoj mjeri. I druge životne situacije, kao klimakterij ili trudnoća, povisuju potrebu za magnezijem.

Magnezij je mineral važan za više od 300 procesa u tijelu, uključujući kontrolu mišića i živčanog impulsa, sintezu proteina, stvaranje kostiju i zubnog tkiva te regulaciju tjelesne temperature. Simptomi nedostatka magnezija uključuju umor, konvulzije, krčenje mišića, grčeve u trbuhu i probleme sa srcem.









Taj se mineral može nadoknaditi prehranom koja uključuje hranu bogatu upravo njime kao što su orašasti plodovi, sjemenke, grah, žitarice, morske alge i tamnozeleno lišće. Također, magnezij se može uzimati u obliku dodataka prehrani.

Mineralna voda

Nutricionistkinja i autorica knjige “The Magnesium Miracle” dr. Carolyn Dean rekla je kako je “riječ o ključnom elektrolitu koji tijelo treba i koji utječe na gotovo sve funkcije u organizmu pa aktivira enzime koji kontroliraju probavu, apsorpciju proteina, masnoća i ugljikohidrata”.

Prema njezinim riječima, nisu svi dodaci prehrani napravljeni na jednak način i ne probavljaju se jednako u organizmu. Prema riječima dr. Dean, treba tražiti proizvode koji se dobro apsorbiraju i otapaju u vodi. Kako je istaknula, najbolje je magnezij uzimati uz hranu jer će se na taj način najbolje apsorbirati i smanjit će se šanse za nuspojave poput boli u trbuhu. Prema nekim istraživanjima, magnezij bismo trebali uzeti navečer prije spavanja jer će pomoći u opuštanju mišića i potaknuti san.









Ali bolje je uzimati magnezij u prirodnoj formi kao što je, primjerice mineralna voda. Jedna od takvih je iz Rogaške – Donat Mg.

Nedostatak magnezija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i kardiovaskularne probleme, dijabetes, depresiju i osteoporozu.

No za normalno funkcioniranje organizma bitni su i ostali minerali. To su kalcij, kalij, natrij, fosfor, željezo i cink.

Mnogi se pitaju je li moguće predoziranje magnezijem i kako se to manifestira.

Mogućnost predoziranja magnezijem vrlo je rijetka, iako se prekomjerno uzimanje može pojaviti ako se uzimaju velike doze. Prije uzimanja dodataka prehrani svakako se treba konzultirati s liječnikom ili nutricionistom. Prirodni unos magnezija kontrolira samo tijelo.

Magnezij se može uzimati preventivno, osobito ako se smatra da postoji rizik od njegova nedostatka. Djeca trebaju uzimati magnezij po preporuci liječnika ili nutricionista. Hrana koja je dobar izvor magnezija je zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, sjemenke bundeve, suncokretove sjemenke, paprika, smokve i banane.

No najbolja nadoknada magnezija je pijenje mineralne vode obogaćene magnezijem. O tome kako magnezij pomaže kad se unosi na taj način, porazgovarali smo s Olgom Greshnyaevom, dr. med., specijalistkinjom obiteljske medicine u Rogaškoj Slatini.

Zdravlje kostiju

Doktorica je rekla kako su minerali nužni ljudskom organizmu jer igraju važnu ulogu u mnogim tjelesnim procesima, poput stvaranja kostiju, mišića, krvi i enzima.

“Oni su također potrebni za pravilno funkcioniranje živčanog sustava i za održavanje zdravlja kože, kose i noktiju. Svi minerali su jednako potrebni, no neki su potrebni u većim količinama, dok su drugi potrebni u manjim količinama. Ako nekih minerala nema u dovoljnim količinama, to može dovesti do nedostatka ili poremećaja u organizmu. S druge strane, ako se unesu u prevelike količine, neki minerali mogu biti štetni za organizam”, rekla je Greshnyaeva.

Govorila je o tome kako se preparati s mineralima koriste u preventivne svrhe kako bi se održalo zdravlje i spriječile bolesti. Oni se također mogu koristiti za liječenje određenih bolesti ili poremećaja u organizmu, kao što su anemija, osteoporoza ili hipoparatireoidizam.

“Ako se ne unese dovoljno minerala hranom i vodom, može se razmotriti uzimanje dodataka prehrani s mineralima. Međutim, treba biti oprezan pri odabiru dodataka prehrani jer prekomjerna konzumacija nekih minerala može biti štetna. Prije nego što počnete uzimati bilo kakve dodatke prehrani, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom ili nutricionistom. Zato se preporučuje unos s hranom i vodom jer su to minerali u prirodnoj formi”, istaknula je doktorica.

Minerali imaju važnu ulogu u imunitetu jer su potrebni za pravilno funkcioniranje imunosnog sustava. Na primjer, cink je potreban za stvaranje T-stanica, koje su važne za borbu protiv infekcija, dok se selen koristi u proizvodnji protutijela.

Greshnyaeva je govorila o tome kako je magnezij važan mineral za organizam jer je potreban za mnoge tjelesne procese, uključujući i održavanje zdravlja kostiju i mišića, funkcioniranje živčanog sustava i stvaranje enzima. Nedostatak magnezija može dovesti do poremećaja u organizmu, kao što su umor, grčevi u mišićima, nesanica i niz drugih simptoma.

Postupak pića

Doktorica je govorila o tome kako se provode razni programi, prilagođeni individualno svakom pacijentu, ovisno o tome koji program uzmu, primjerice, za dijabetes, detoks, “body slim” ili “anti-pain”.

“Tim se programima prilagođava i jelovnik. Svaki gost ima i poseban individualni postupak pića rogaške mineralne vode koja je najbogatija magnezijem i drugim mineralima”, rekla je Greshnyaeva.

“Želim istaknuti da je važno pravilno hraniti se i unositi dovoljne količine svih potrebnih minerala kako bi se održalo zdravlje. Ako imate pitanja ili sumnje o svom unosu minerala, preporučljivo je konzultirati se s liječnikom ili nutricionistom. Također je važno redovito se liječiti i održavati zdravlje te se pridržavati preporuka stručnjaka o načinu života i prehrani”, zaključila je Greshnyaeva.