MILIJUNI MAJKI GRIJEŠE: Otkriven uzrok iznenadne smrti beba! Pripazite! Može biti fatalno

Autor: Dnevno

Posljednje istraživanje provedeno na sveučilištu u Arizoni ukazuje na to da nikotin koji dospjeva u utrobu majke tijekom trudnoće može oštetiti moždane stanice bebe koje pomažu u kontroli jezika. Oštećenje može biti takvo da beba previše sporo pomiče svoj jezik te tako on može blokirati unos kisika u tijelo tijekom sna, što može dovesti do izenandne smrti djeteta.

U majčinoj utrobi bebe imaju male pauze pri disanju, a prije nego što se jezik ne pokrene i izazove ponovni utjecaj. Prema riječima stručnjaka, nitkotin iz cigareta izaziva potencijalni mehanizam zbog kojeg djeca prestaju disati tijekom sna, a to može dovesti do iznenadne smrti.

Inače, riječ je o istraživanju vršenom na novorođenim štakorima, koji su bili izloženi nikotinu u majčinoj utrobi zbog kojeg su razvili sindrom hipoglasnih neurona koji mogu biti faktor rizika za sindrom iznenadne smrti.