METODE KOJE POMAŽU U UBLAŽAVANJU SIMPTOMA: 11 alternativnih metoda klinike Mayo u borbi protiv raka

Autor: Sonja Kirchhoffer / 7dnevno

Suočavanje s teškim dijagnozama nije jednostavno i ljudi na njih različito reagiraju. Neki nakon početne zbunjenosti i nevjerice odmah započinju sa standardnim liječenjem, drugi se odlučuju samo za alternativne pristupe, a treći, koji “pucaju na sigurno”, posežu i za konvencionalnom i za alternativnom terapijom. Ovdje ćemo donijeti 11 sigurnih alternativnih terapija, prema preporuci ugledne klinike Mayo, koje se mogu koristiti kao komplementarne metode u liječenju raka. Ove metode se primjenjuju već prema problemu s kojim se osoba u određenom trenutku svoje bolesti suočava, ali one nisu tu da bi liječile, nego da bi pomogle u ublažavanju simptoma bolesti.

Hipnoterapija

Bolesnici koji se bore s rakom suočavaju se s brojnim poteškoćama kao što su tjeskoba i stres, umor, mučnina i povraćanje, bolovi i nesanica. Među metodama koje donosi klinika Mayo, a koje možemo nazvati i metodama samopomoći, za poveći broj simptoma bolesti koriste se hipnoza, masaža i glazbena terapija. U nas još postoje predrasude prema hipnozi, koja je u stvari podsvjesna terapija i nema puno veze s onim što gledamo na malim ekranima, gdje je obično prikazana kao sredstvo u kojem netko nekim manipulira. Većina ima predodžbu hipnotizera kao nekog sumnjivog lika koji poseže za satom kojim onda opčinjava ljude kako bi ih opljačkao ili jednostavno ‘namagarčio’. Zapravo, nitko nas ne može natjerati da radimo nešto što ne želimo. Hipnoza omogućuje oslobađanje određenih podsvjesnih programa koji rade negdje u našoj pozadini a da mi toga nismo ni svjesni. Ona osobu dovodi u stanje slično transu u kojem je tijelo opušteno, a um budan. U tom stanju iznimne opuštenosti hipnoterapeut pacijentima sugerira stvari koje su prethodno dogovorene. Iako odlasci na terapiju hipnozom u nas nisu uobičajeni, postoje stručnjaci kojima se i ovdje možete obratiti. Osobe koje su oboljele od raka preferiraju ovu metodu, najčešće kako bi se lakše nosile s osjećajem tjeskobe i stresa, ali i mučninom i povraćanjem te bolovima. Ako se netko odluči za hipnoterapiju, trebat će mu dobra doza strpljivosti jer može proći i više tjedana dok se ne počnu osjećati dobrobiti od njezina korištenja. Onima koji boluju od određenih bolesti, poput mentalnih i neuroloških, ne preporučuje se posezanje za ovom metodom. Ako želite podvrgnuti hipnoterapiji djecu koja boluju od karcinoma, naravno, kao komplementarnoj terapiji, onda se preporučuje konzultiranje terapeuta specijaliziranog za ranu dob. Ova je metoda danas priznata primjerice u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama, no kod nas se još tretira kao svojevrsna cirkuska atrakcija.





Masaža

Učestalo se u ublažavanju simptoma bolesti povezanih s rakom koriste i masaže, no kada su u pitanju ovakva ozbiljnija stanja, trebalo bi ići samo kod provjerenih i certificiranih masera. Masaže pomažu oboljelima od karcinoma primarno kod tjeskobe i stresa, umora i bolova. Cilj masaže je fizičko i psihičko opuštanje. Postoji više vrsta masaža, poput švedske koja podrazumijeva masažu cijelog tijela, aromaterapijske masaže koja se bazira na upotrebi eteričnih ulja i drugih. Neovisno je li riječ o masaži cijelog tijela ili pojedinih dijelova, ako osjetite neugodu pri njezinoj primjeni, odmah taj osjećaj verbalizirajte. Nakon masaže se obično javlja žeđ pa se osobama koje idu na ovu terapiju preporučuje uzimanje nešto malo više tekućine od uobičajene količine. Stručnjaci preporučuju da se kod karcinoma izbjegavaju snažne masaže, kao i one u blizini ožiljaka od operacija ili u blizini mjesta zračenja. Može se dogoditi da vas maser odbije primiti jer bolujete od karcinoma s objašnjenjem da je masaža kontraindicirana vašem stanju. Dio njih to stvarno misli, no dio njih to kaže iz straha jer smatra da masažom osoba koje su na kemoterapiji ugrožava svoje zdravlje, o čemu se osvjedočila autorica knjige “Rak je moj učitelj” Lucy O’Donnell. To zapravo samo govori da takve masere treba zaobići u širom luku.

Glazbena terapija

Glazbena terapija pomaže osobama oboljelima od karcinoma kod simptoma poput tjeskobe i stresa, mučnine, povraćanja i bolova. Ova terapija ne traži talent kako bi se u njoj sudjelovalo. Ona se bazira na slušanju glazbe, plesu, pokretu, a može se zasnivati i na pjevanju i sviranju, ovisno o preferencijama pacijenta. Glazbena terapija je sigurna i nema nuspojava, no ako osobi primjerice neka glazba iz bilo kojeg razloga ne odgovara, onda tu nešto treba mijenjati. Da bi glazbena terapija bila učinkovita, nužno je da stvara osjećaj ugode. Postoje i druge kreativne terapije poput likovne, biblioterapije, filmske terapije i sličnih. U osnovi, sve ono što vam pruža ugodu i opuštanje neće škoditi. Iako je ova glazbena terapija u nas u začecima, postoje educirani terapeuti čiju pomoć možete zatražiti.

Joga

Joga, vježbanje, tehnike relaksacije i aromaterapija također se učestalo upotrebljavaju u ublažavanju većeg broj neugodnih simptoma kod oboljelih od karcinoma. Joga je dio indijske vedske kulture i kao takva stara je tisućama godina. Učinkovitost kojom opušta tijelo, um i duh čine je popularnom i u suvremenom svijetu. Kod ljudi oboljelih od raka najbolje rezultate daje u pogledu oslobađanja tijela od osjećaja umora, stresa i nesanice. Joga kombinira disanje i razne pokrete kojima se postiže cjelovito opuštanje. Može se izvoditi u raznim položajima, a postoje i različite vrste joge, neke su lakše, neke teže. Neće svakomu odgovarati svaki oblik joge, što ovisi o raznim čimbenicima. Stručnjaci naglašavaju da je njezina velika prednost što povećava pokretljivost. Preporuka je da, nakon što svladate tehniku joge, nastavite s njezinom samostalnom primjenom kod kuće. Nije zgorega napomenuti da, kao i prije svakog vježbanja, dva sata prije ne bi trebalo jesti, a paralelno s njom bi trebalo malo povećati unos tekućine. Joga se može prakticirati u gotovo svim većim urbanim sredinama Hrvatske. No treba biti oprezan kada pojedini učitelji joge senzacionalno izjavljuju da njome liječe rak i druge bolesti jer je ovdje riječ o terapiji koja ima svoje benefite, no ona, kao i druge ovdje navedene metode, ne liječi primarnu bolest, nego olakšava njezine simptome.









Tehnike relaksacije

Iako se neke metode mogu tretirati kao tehnike relaksacije, u konkretnu terapiju klinika Mayo je uvrstila autogeni trening, progresivno opuštanje mišića i vizualizaciju. Ove tehnike se općenito preporučuju najčešće kod simptoma kao što su tjeskoba, umor i nesanica. Nije važno koju ćete tehniku od navedenih izabrati, bitno je samo da je redovito prakticirate nakon što je usvojite. Autogeno opuštanje ili trening podrazumijeva rad na sebi koji se mora, poput ostalih, uvježbati. Kod autogenog opuštanja trebate se smjestiti na neko mirno mjesto i opustiti se vlastitim sugestijama i potom raditi vježbe za opuštanje mišića, poboljšavanje cirkulacije, kao i one za kardiovaskularni sustav, metabolizam i disanje.

Progresivna mišićna relaksacija bazira se na postupnom zatezanju i opuštanju svih mišića od glave do nožnih prstiju, a provodi se određenim redoslijedom, i to tako što se pojedini mišići zatežu na 5 sekundi, a zatim se dvostruko dulje opuštaju. Ove su vježbe povezane s disanjem pa se udiše tijekom zatezanja, a izdiše u vrijeme opuštanja. Detaljne upute za ovu metodu mogu se naći na stranicama HZJZ-a. Vježbe mogu izvoditi apsolutno svi, no može se dogoditi da u nekim situacijama dođe do grčenja određene skupine mišića, a onda tu vježbu treba jednostavno preskočiti. Osjet podrhtavanja i trzanja mišića znak je da relaksacija uspješno napreduje i nemojte se time zamarati.

Tu je još i tehnika vizualizacije koja se bazira na mentalnim slikama u kojima se krećete prema nekom vama umirujućem mjestu ili situaciji. U toj vizualizaciji to je mjesto potrebno doživjeti sa što više osjetila. Tako kreiranu sliku dopunjujemo i zvukovima, ali i drugim osjetilima zbog što vjernijeg dojma. Ove se tehnike uglavnom provode dva puta dnevno barem po 15 minuta.









Vježbanje

U borbi sa stresom, umorom i nesanicom, kao i drugim simptomima, bolesnici koji boluju od raka dobrobit će imati i od vježbanja. Dodavanje tjelesne aktivnosti u dnevnu rutinu ne iziskuje previše vremena. Ponajprije jer je to lagana tjelesna aktivnost u fazi bolesti. Primjerice, to mogu biti jednostavne stvari koje ćete uključiti u svakodnevicu, poput penjanja stepenicama ili šetanja po kvartu i uopće više pješačenja. S boljim zdravstvenim stanjem i vježbe se mogu pojačati, a do poboljšanja su dostatne i ovakve laganije aktivnosti. Kod ljudi s karcinomom svako iole konkretnije vježbanje treba provoditi uz konzultacije s liječnicima kako od njega ne bi bilo više štete nego koristi.

Aromaterapija

Ova se metoda primjenjuje kod oboljelih sa simptomima mučnine i povraćanja, bolova i uopće stresa. Konkretna terapija polazi od toga da eterična ulja djeluju na tijelo i um. Ulja moraju biti prirodna te imati oznaku eteričnih ulja. Zato dobro provjerite koja ulja kupujete jer od onih sintetičkih nećete imati nikakve koristi. Za osobe koje boluju od raka ne preporučuju se sva ulja. Kao najzdravija slove ulja lavande, kamilice, metvice ylang-ylanga, jasmina, limuna, geranija i nekih drugih. Svako ulje ima određeno djelovanje koje pomaže kod određenih zdravstvenih poteškoća. To znači da se prije kupnje ulja trebate posavjetovati s aromaterapeutom. Nije svejedno od koje vrste raka bolujete pri njihovoj primjeni. Ova se ulja primjenjuju na dva načina, nanošenjem na kožu ili udisanjem. Ulja koja se mogu nanositi na tijelo moraju se razrijediti kako ne bi zbog svoje koncentracije oštetila kožu. Oni koji su koristili ovu metodu kažu da im je ona poboljšala raspoloženje. U nas postoje centri za aromaterapiju i nije velik problem doći do nužnih savjeta što smijete i na koji način koristiti, a možete na takvim mjestima dogovoriti i aromaterapijsku masažu.

Meditacija

U podizanju kvalitete života oboljelih od raka primjenjuju se i meditacija i akupunktura. Ova se vještina opuštanja uma prakticira, poput brojnih drugih istočnjačkih metoda, već tisućama godina. Naravno, ona nema veze s religijom, tako da je njezina primjena neovisna o vjerskim uvjerenjima. Postoje različite vrste meditacije, npr. vođena meditacija, meditacija uz mantru, spiritualna meditacija, transcendentalna i brojne druge. Sve se one zasnivaju na tišini i mirovanju u kojem primjećujemo svoj nemirni um i usporavamo ga. Stručnjaci kažu da je za duševni mir, odnosno uspjeh ove metode potrebna redovitost u primjeni. Kao i većinu drugih, ovu tehniku bismo trebali svladati uz pomoć kvalificiranog osoblja, a poslije ju možemo samostalno primjenjivati. Za njezinu primjenu treba naći najmirnije mjesto u svojoj blizini, koje je što je više moguće udaljeno od svega onoga što nam donosi stres. Potrebno je mirno sjesti ili leći, odnosno zauzeti ugodan položaj. U početku je primjena meditacije iznimno teška, no kažu da s vremenom postaje lakše. U nekim vrstama meditacije izgovarate riječi naglas ili imate predmet na koji vraćate fokus. Većina učitelja preporučuje da se meditacija prakticira 15 do 20 minuta dva puta dnevno, no ako imate puno drugih obaveza, onda je bolje i dva puta dnevno po 5 minuta nego ništa. Hoće li ova metoda nekoga izliječiti? Neće, ali će se taj netko osjećati bolje te će mu se u cjelini podići kvaliteta života. Konkretna metoda primarno pomaže kod tjeskobe i stresa. Najčešće nema nuspojava. No može se dogoditi da vam se osjećaj tjeskobe poveća, ali ne dajte se obeshrabriti jer bi se taj osjećaj uz podršku stručnjaka trebao smanjiti. Oni s mentalnim oboljenjima prije započinjanja s ovom metodom trebali bi se konzultirati sa stručnjacima kako bi doznali je li za njih ova metoda dobra opcija ili nije.

Akupunktura

Akupunktura je jedna od najbolje prihvaćenih metoda alternativne medicine na zapadu. Akupunktura se sastoji od ubadanja iglica u kožu na točno određena mjesta. Metoda je stara nekoliko tisuća godina i zasniva se na uvjerenju da energija Qi odnosno chi teče kroz naše tijelo duž kanala koji se nazivaju meridijani. Akupunkturom se uspostavlja energetski tijek koji je poremećen zbog bolesti. Znanstveno je dokazano da ona stimulira živce i da ispušta endorfin u mozgu i tako ublažava bol. Poboljšanje se može vidjeti nakon nekoliko terapija. Ne brinite se, igle ne uzrokuju bol, ali trnci u kraćem periodu su sasvim normalni. Smatra se da je kod oboljelih od karcinoma ova metoda naročito učinkovita u ublažavanju mučnine i povraćanja, kao i bolova. Kod osoba koje imaju problema sa zgrušavanjem krvi primjenom akupunkture može doći do krvarenja i stvaranja podljeva pa bi se trebali konzultirati sa stručnjacima. Naša sugovornica, liječnica dr. Jasna Gmajnički iz Ordinacije opće medicine u Kumrovcu, kaže da preko zdravstvenog osiguranja pacijenti mogu dobiti terapiju akupunkturom koja se radi u ambulantama za bol preko dnevnih bolnica, a rade je anesteziolozi. Na takvu terapiju se, naravno, jako dugo čeka, jedna njezina pacijentica je, kaže, čekala devet mjeseci svoj termin na Sv. Duhu, ali nije bolovala od zloćudnih bolesti. Zato, oboružajte se strpljenjem.

Tai chi

I na kraju ostale su nam još dvije preporučene metode, a to su tai chi i kognitivno-bihevioralna terapija. Kao što imamo meditaciju u mirovanju, imamo i onu u pokretu, a ova se bazira na kineskim postulatima ravnoteže yina i yanga. Kažu da tai chi istovremeno opušta i puni tijelo energijom. On oslobađa od stresa i pomaže u održavanju fleksibilnosti. Zauzimanje određenih poza poput, primjerice, “ždrala koji širi krila” i nije tako jednostavno kakvim se čini. No te poze pomažu u opuštanju i jačanju mišića, a utječu i na kognitivne sposobnosti.

Kognitivno-bihevioralna terapija

Kognitivno-bihevioralna terapija može se provoditi u grupi ili individualno. Ona se bazira na razgovoru sa psihoterapeutom koji osobi pomaže u suočavanju s određenim situacijama poput bolesti. Kod osoba koje boluju od karcinoma pokazala se vrlo djelotvornom, pogotovo u nošenju s nesanicom. Ljudi se kroz nju uče novim obrascima razmišljanja, čime se udaljavaju od onih krivih načina reagiranja na određene situacije, a koje su naučene tijekom života. Centri za kognitivno-bihevioralnu terapiju djeluju i u nas pa je ovu terapiju relativno lako dogovoriti.

Riječ stručnjaka

Liječnica obiteljske medicine dr. Jasna Gmajnički, koja već desetljećima radi svoj posao, kaže da pacijenti mogu dobiti u nas psihološku pomoć te da Klinika za tumore, zajedno s obiteljskim liječnicima, daje pacijentima savjete o prehrani i uopće drugoj pomoći u stanjima koja idu uz kemoterapiju i radiološku terapiju. Ona navodi da medicinska struka upozorava na mogućnost komplikacija koje mogu nastati ako se istovremeno s konvencionalnom terapijom uzimaju drugi alternativni pripravci koji se naveliko nude, reklamiraju, i naravno plaćaju, a zapravo ne daju nikakve rezultate. Njezin je savjet za oboljele: “Uvijek prvo i na vrijeme preventivne mjere i klasična zdravstvena pomoć”. Doktorica Gmajnički svojim pacijentima preporučuje najčešće aromaterapiju kod nekih stanja, psihoterapiju, autogeni trening relaksacije, akupunkturu, meditaciju, kao i prehrambenu edukaciju već prema vrstama zloćudne bolesti. Ona smatra da ove metode klinike Mayo pomažu pacijentima oboljelima od zloćudnih bolesti, ali je skeptična prema alternativnim pripravcima ili onim osobama koje pojedine alternativne metode liječenja predstavljaju kao spasonosne.

Zaključno doktorica Gmajnički dodaje: “Nažalost, epidemija karcinoma u današnje vrijeme je velika i pacijenti nas trebaju 24 sata”. Upravo liječnici s velikim iskustvom u radu s pacijentima znaju procijeniti što pomaže, a što ne u liječenju karcinoma. Cilj svih ovdje navedenih metoda je povećati kvalitetu života oboljelih, no one vas neće izliječiti od bolesti, a na vama je da izaberete prevenciju. U slučaju bolesti liječenje možete dopuniti nekom od predloženih alternativnih terapija, naravno, u dogovoru sa svojim liječnicima.