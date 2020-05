Masna vam je kosa, borite se s prhutima ili vam opada? Ne brinite, OVAJ proizvod će vam pomoći!

Autor: Dnevno

Soda bikarbona dostupna je na svakom uglu. Osim što pomaže kod žgaravice, u kombinaciji s limunom pomaže kod izbjeljivanja zubi, a dobra je za probavu. No, jeste li znali kako soda bikarbona može pomoći vašoj kosi?

Naime, ona za kosu predstavlja odličan prirodni lijek, ali oprez -pretjerana upotreba može vam oštetiti kosu.

Soda bikarbona pomaže protiv opadanja kose i potiče rast nove. Pomaže u smanjenju štetnih proizovoda u kosu i nagomilavanju kemikalija, primjerice klor i zagađivači iz okoline. Sve te loše stvari vašoj kosi daju “dodatnu težinu” čime ona dobiva tromi izgled i sprečava se rast nove kose.

Evo savjeta kako se koristi soda bikarbona za rast kose:

U maloj plastičnoj boci pomiješajte sodu bikarbonu i vodu u omjeru 1:3. Količinu sode prilagodite dužini vaše kose, primjerice ako imate dugu kosu pomiješate tri žlice sode sa devet žlica vode.

Nakon što se pomiješali sastojke, sve stavite na suhu ili vlažnu kosu i to od korijena do kraja kose i ostavite da djeluje od 1 do 3 minuta te isperite mlakom vodom.

Predlaže se da se kosa opere još jednom i to uz pomoć jabučnog octa. Možete dodati malo eteričnog ulja za poboljšanje mirisa. Rezultati su vidljivi već poslije prvog tretmana, a nakon nekoliko puta, vaša će kosa početi rasti ubrzanim tempom.

Soda protiv prhuti

Soda također pomaže u slučaju da se borite sa prhuti. Potrebno je samo utrljati jednu žlicu sode bikarbone na vlažnu kosu i kožu glave. Pričekajte minutu te isperite. Ovo se preporuča raditi samo jednom tjedno.

Soda bikarbona pomaže i kod masne kose

Ljudi koji imaju masnu kosu često se osjećaju neugodno te im takva kosa predstavlja problem. Imamo riješenje. Dakle, soda bikarbona može veoma lako riješiti taj problem budući da smanjuje mašćenje kose, a i neutralizira neugodne mirise.

Pomiješate jednu žlicu sode sa tri žlice vide, nanesite na vlažnu kosu i pričekajte pet minuta i isperite. Ovaj postupak ponovite jednom do dva puta mjesečno.