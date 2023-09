Maslinovo ulje ima i jednu sasvim drugačiju svrhu: Ljudima s ovom tegobom može biti od velike pomoći

Maslinovo ulje jedna je od omiljenih namirnica brojnih ljudi. Bogat je izvor hranjivih tvari i vitamina. Sadrži visok udio mononezasićenih masnih kiselina, poput oleinske, koja ima dobre učinke na zdravlje srca i krvnih žila. Te kiseline, također, smanjuju razinu LDL kolesterola u krvi, što smanjuje rizik od razvoja srčanih bolesti.

Uz to, bogato je antioksidansima, sadrži vitamin E i K, koji su važni za zdravlje kostiju i kože, te oleokantal koji ima protuupalna svojstva.

Dakle, maslinovo ulje ima mnoge zdravstvene koristi, ali treba napomenuti kako je kao i kod svake namirnice bitno obratiti pažnju na količinu koju konzumirate.





Pomoć kod proširenih vena

A kako piše ‘Beauty epic’, maslinovo ulje može se koristiti i kao lijek za proširene vene. Masaža maslinovim uljem na području proširenih vena pomaže povećati cirkulaciju i smanjiti bol i upalu, navode uz upute:

“Pomiješajte maslinovo ulje s vitaminom E u omjeru 1:1 i lagano zagrijte. Ovu mješavinu nanesite na vene i nježno masirajte nekoliko minuta. Radite ovo svakodnevno nekoliko tjedana.”

Uz to ističu kako maslinovo ulje ima brojne prednosti kao što su tonizirajuća, umirujuća i protuupalna svojstva. Upija se u kožu za aktiviranje protoka krvi širenjem vena. Osim toga, ima veliku količinu minerala, vitamina E i masnih kiselina. Dolazi do poboljšanja prolaza krvi kroz vene zbog omega-3 masne kiseline u njemu. Tako dolazi do obnove funkcionalnosti jednosmjernog zaliska, što rezultira smanjenjem proširenih vena, navode, a potom daju još jedan recept:

“Uzmite malo maslinovog ulja i zagrijte ga. Nakon toga vatu ili tupfer natopite uljem i masirajte na zahvaćeno područje nekoliko minuta što je potrebno da koža upije i dođe do vena. Ponavljajte ovaj proces najmanje dva puta mjesečno.”