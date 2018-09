Maske za lice koje možete napraviti od samo 2 sastojka: Vaša koža ovo treba!

Autor: Iva Hanzen

Ako imate problematičnu kožu, onda i sami znate da vaša koža zahtijeva posebnu njegu, a to često znači i veći udarac na plaću. Zašto si onda ne bi napravili masku za lice sami? U svakom slučaju zaslužujete ovakav ritual, ali i minute opuštanja koje on donosi i to bar 2 puta tjedno, što je preporučeni broj puta za nanošenje maske na lice.

Prije nanošenja maske, pripazite na sljedeće:

1. Očistite lice prije nanošenja maske

2. Masku nanesite na vlažno lice

3. Ostavite ju na licu između bar 15 minuta (s obzirom na to da je riječ o prirodnim maskama, one kupovne možete skinuti i nakon 3 minute)

4. Ako imate mješovitu kožu koristite dvije maske – jednu za masnu i jednu za suhu kožu. Svaku stavite na dio lica kojem pripada

5. Nakon što ste skinuli masku, lice isperite mlakom vodom, a potom nanesite hidratantnu kremu

5 jednostavnih prirodnih maski za lice

1. Maska od banane i meda

Bananu zgnječite viljuškom i dodajte med kako bi dobili gustu smjesu. Sličnu masku možete napraviti s jabukom i medom – samo naribajte jabuku i dodajte med.

2. Maska od kvasca i mlijeka

Smrvite svježi kvasac i promiješajte ga s mlakim mlijekom. Dobivenu smjesu ujednačeno nanesite na lice i ostavite dok ne očvrsne, pa potom isperite. Ova je maska pogotovo dobra za mitesere.

3. Maska od zobi i banane

Za ovu će vam masku biti potrebno pola banane, dvije žlice zobenih pahuljica i jedna čajna žličica meda. Pomiješajte zobene pahuljice s pola banane kako bi napravili pastu, a zatim dodajte med kako bi sastojci još bolje povezali.

4. Maska od rajčice i jogurta

Uzmite 1 rajčicu i 2 žlice jogurta, ocijedite sok iz rajčice i promiješajte ga s jogurtom. Dobivenu smjesu nanesite na lice i potom isperite. Ova je maska odlična protiv bubuljica.

5. Maska od mrkve i bademovog ulja

Naribajte mrkvu, dodajte pola žlice bademovog ulja i žlicu mlijeka, pomiješajte sve to i nanesi masku na lice te je ostavite na licu 30 min.