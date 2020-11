Marin Barić boluje od gljivične infekcije lica zbog čega ne smije nositi masku. Njegov obiteljski liječnik odbija ga primiti na pregled

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Marin Barić iz Kalinovca u Podravini nezadovoljan je radom svog obiteljskog liječnika, dr. Marka Pavičića.

Gotovo godinu dana Marko boluje od gljivične infekcije lica, pa zbog toga prema preporukama dermatologa treba izbjegavati nošenje maske.

Kako ističe, dobio je potvrdu da zbog svoje bolesti ne mora nositi masku, piše Podravski.hr.

“Liječnica koja je mijenjala mog dr. Marka Pavičića za vrijeme godišnjeg odmora izdala mi je potvrdu da ne moram nositi masku jer se meni svaki put kad nosim masku i samo nekoliko minuta pogoršava zdravstveno stanje. Tu situaciju ne koristim na način da bih se bespotrebno ‘prešetavao’ bez maske jer isključivo idem samo k liječniku i eventualno koji put u trgovinu”, rekao je Barić.

Nedavno je bio na operaciji nokta na nozi pa sad mora redovito ići na previjanja, a upravo je to izazvalo neugodnosti s dr. Pavičićem. Iako, ističe Marin, ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je bio na pregledima od početka koronakrize nije morao nositi masku, njegov obiteljski liječnik dr. Pavičić bio je ustrajan da je nosi.

“Kap koja je prelila čašu bilo je previjanje koje sam trebao obaviti prošlog ponedjeljka. Prije tog previjanja ispred njegove ordinacije čekao sam s maskom na licu dobrih 20 minuta i drugi dan lice mi je nateklo, a imao sam problema i s usnicom pa sam odlučio da više neću nositi masku ni kad idem k njemu na preglede jer imam i potvrdu za to. No, on me odbio primiti bez maske i na kraju sam previjanje obavio kod drugog liječnika”, ističe Barić.

Zbog postupaka dr. Pavičića, kaže Marin, odlučio je promijeniti obiteljskog liječnika.

“Stvarno je žalosno da jedino dr. Pavičić smatra da moram nositi masku, a svi drugi, uključujući i najpriznatije dermatologe, izričito savjetuju da je ne nosim jer mi pogoršava zdravstveno stanje. Zbog toga sam odlučio i javno ukazati na, po mom mišljenju, nesavjestan i nekorektan postupak dr. Pavičića”, zaključio je Marin Barić.

Iz portala Podravski.hr kontaktirali su dr. Marka Pavičića koji nije želio komentirati pritužbu Marina Barića.