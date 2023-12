Marija se 45 godina uporno bori s kroničnom bolešću: ‘Medicina nije otkrila zašto se to događa’

Autor: Sanja Plješa

O suživotu s dijabetesom govorila je umirovljenica Marijana Posavac koja od dijabetesa boluje posljednjih 45 godina. “Jako je važno brinuti se o svom zdravlju i redovito odlaziti na kontrole, ali i imati dobru podršku svoje obitelj, prijatelja i udruge kao što je to za nas Zagrebačko dijabetičko društvo.

Raduje me dostupnost modernih inzulina, inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano praćenje glukoze koji ‘za nas’ odrađuju bezbolno mjerenje glukoze, i to putem mobitela ili čitača, bez potrebe za bockanjem u jagodice. Sva ta medicinska pomagala oboljelima uvelike olakšavaju život s dijabetesom, no i dalje su u kontroli bolesti ključni edukacija i disciplina”, rekla je Posavac.

No postoji i jedna druga priča, a to je ona koja nije nimalo bezazlena, a odnosi se na oboljelo dijete. O tome kako je osmogodišnji Tin dobio dijabetes priču je ispričala njegova majka. Rekla je kako je Tin bio sasvim normalno i zdravo dijete i ni u jednom trenutku ništa nije ukazivalo na to da bi mogao razviti nekakvu autoimunu bolest. No prije šest mjeseci počelo se nešto čudno događati i u samo nekoliko dana od pojave simptoma dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 1.

Počeo se žaliti na žeđ

“Odjednom mi se počeo žaliti kako je jako žedan i kada bih mu dala vode, popio bi je ‘na eks’ i tražio još. Istovremeno, počeo je jako mokriti, no ja sam mislila da se samo malo prehladio. No onda se dvije noći pomokrio u krevet i tu mi je već počeo ‘zvoniti’ alarm u glavi da se nešto čudno događa. I dalje je bio sumanuto žedan i dalje je suludo mokrio i onda je počeo imati i čudan miris iz usta, kao po nekoj kiselini”, ispričala je Tinova mama. Nadalje je rekla kako je to bio samo početak njihovih muka.

“To je sve trajalo manje od tjedan dana i na kraju smo otišli na hitnu u Vinogradsku bolnicu. Čim sam im opisala simptome, odmah su nas prioritetno uzeli u obradu. Krv iz prsta pokazivala je visoku razinu glukoze u krvi, a kasnije je nalaz potvrdio da je zaprimljen sa šećerom 40 u krvi”, ispričala je mama.

“Ubrzo su ga spojili na infuzije i inzulin jer je bio u početnoj ketoacidoznoj komi i trebalo je ‘isprati’ organizam. To je vrlo opasno stanje kada se organizam od silne količine šećera počinje kiseliti i organi, pogotovo mozak, postaju ugroženi”, nastavila je mama. Prisjećajući se toga, istaknula je kako nema većeg stresa od narušenog zdravlja djeteta.

Inzulin i prehrana

“Nije prošlo ni pola sata otkako smo stigli na hitnu, doktor me je već posjeo kod sebe u ured i priopćio da je djetetu iz nekog razloga prestala raditi gušterača koja inače proizvodi hormon inzulin te da medicina još nije otkrila zašto se to događa. Rekao mi je da ima dijabetes tipa 1 i da će cijeli život morati biti na inzulinu i paziti na prehranu”, ispričala je Tinova majka koja je s njim ostala dva tjedna u bolnici u kojoj se nalazi Referentni centar za pedijatrijski dijabetes te je prošla svu edukaciju o prehrani i davanju terapije.









Šest mjeseci poslije Tin je počeo normalno funkcionirati, krenuo je u drugi razred i redovito trenira nogomet u Nogometnom klubu Jarun. Dvije vrste inzulina prima ujutro i navečer, a ostalo po potrebi.









“Muž i ja sada na neki način glumimo njegovu gušteraču, trebamo točno izbalansirati koliko treba primiti inzulina, koliko treba pojesti i koliko ga njegova fizička aktivnost potroši. Zahvaljujući senzoru koji mu se nalazi na ruci i povezan je s mobitelom, u svakom trenutku možemo znati kolika mu je glukoza pa ga ne moramo stalno ‘pikati’ u prstić. To nam uvelike olakšava život, pogotovo noćima jer dijabetičari imaju česte noćne hipoglikemije pa nas nerijetko budi alarm. Razmišljamo i da mu jednog dana ugradimo pumpicu kako se ne bi trebao stalno ‘pikati’ takozvanim penovima. U svakom slučaju medicina, farmakologija i tehnologija svakim danom sve više napreduju pa je danas puno lakše kontrolirati bolest nego što je to bilo davnih dana”, zaključila je Tinova mama.