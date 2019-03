Marihuana može biti korisna i zabavna, ali ako je pušite svakodnevno, prijeti vam nešto strašno!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Legalizacija marihuane, kako za medicinsku tako i za rekreativnu uporabu, nastavlja se širiti diljem svijeta, iako mogući zdravstveni rizici (ili koristi) nisu u potpunosti poznati. Prema novom istraživanju, ljudi koji svakodnevno rabe kanabis mogu imati tri puta veću vjerojatnost da razviju psihotične poremećaje u odnosu na ljude koji ga ne konzumiraju.

Objavljeni u utorak u časopisu Lancet Psychiatry, novi dokazi su u skladu s prethodnim eksperimentima koji ukazuju da velika upotreba i visoka koncentracija THC-a u kanabisu može biti štetna za mentalno zdravlje.

“Psihotični poremećaj je upravo ono što je proučavano. Govorimo o ljudima koji ispunjavaju dijagnostičke kriterije i koji se javljaju službama za očuvanje mentalnog zdravlja kako bi dobili adekvatan tretman za psihozu. Dakle, imali su simptome psihoze šireg spektra, uključujući i halucinacije koje su trajale najmanje sedam dana”, kazala je dr. Marta Di Forti, vodeća autorica studije.

Trenutačno je uporaba kanabisa u medicinske svrhe legalna u većini europskih zemalja, premda je rekreacijska uporaba legalna samo u Nizozemskoj, Španjolskoj i Češkoj. Mnoge zemlje, međutim, raspravljaju o legalizaciji. U SAD-u otprilike deset saveznih država dopušta rekreativnu prodaju marihuane, dok 34 države dozvoljavaju medicinsku upotrebu.

Da bi se razumjelo da li postoji veza između kanabisa i psihoze, Di Forti i njezini suautori pregledali su podatke iz pet zemalja Europe – Velike Britanije, Nizozemske, Francuske, Španjolske, Italije te iz Brazila, gdje je kanabis ilegalan.

Pronašli su 901 pacijenta s epizodama psihoze koja se prvi put pojavila tijekom petogodišnjeg perioda i uspoređivali ih s 1.237 kontrolnih ljudi. Psihoza je bila češća kod ljudi koji su svakodnevno koristili kanabis u usporedbi s kontrolnom grupom. Također, 30 posto ispitanika prijavilo je da svakodnevno koristi kanabis u poređenju sa samo sedam posto ljudi iz kontrolne grupe. Isto tako, upotreba kanabisa visoke potencije je bila češća kod pacijenata nego kod kontrolne grupe, tj. 37 posto u poređenju s 19 posto.

Sve u svemu, ljudi koji su svakodnevno konzumirali marihuanu imali su tri puta veću vjerojatnost za epizodične psihoze u usporedbi s ljudima koji to nikada nisu činili, procijenili su istraživači. No, to se povećalo na pet puta veću vjerojatnost za one koji svakodnevno konzumiraju kanabis visokih potencija.

Rezultati studije ne pružaju dovoljno informacija o količini marihuane za upotrebu koja bi bila sigurna. Ipak, njeni autori procijenili su da jedan od pet novih slučajeva psihoze može biti povezan sa svakodnevnom upotrebom kanabisa, a jedan od deset slučajeva povezan je s upotrebom kanabisa visoke potencije.