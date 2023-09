Dok su večerali primijetila da joj dijete ima simptom rijetkog oblika raka: ‘To me slomilo’

Danielle Prior iz Surreyja otkrila je kako je primijetila simptom karcinoma kod svoje kćerke dok je jela večeru. Naime, dok je hranila 18-mjesečnu Evie ranije ove godine, primijetila je neobičan ‘bijeli prsten’ i ‘mutnoću’ u njezinoj oči.

Tridesetogodišnjakinja je nazvala svog liječnika opće prakse te je 11-mjesečnu Evie unutar sat vremena odvela kod njega, a on ih je uputio na daljnje testove i preglede.

Rezultati su otkrili da boluje od retinoblastoma, rijetkog tipa očnog karcinoma, koji se godišnje dijagnosticira kod samo 44 djece u Velikoj Britaniji i 300 u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mala Evie prošla je kroz mjesece liječenja i sada je u remisiji, iako je njezina majka rekla da je to ‘vremenska bomba’ u kojoj će se vidjeti hoće li se karcinom vratiti.

Ranije ove godine, tijekom pregleda kod obiteljskog liječnika Evie je prošla crveni refleks test, koji provjerava postoje li bijeli, žuti ili crni refleksi u oku, što može biti znak ozbiljnog stanja, kako bi se provjerilo je li njezino oko zdravo. Nakon toga, djevojčica je upućena oftalmologu.

