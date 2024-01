Loše vijesti za Hrvate, omiljene namirnice na ‘crnoj’ listi: Evo koja hrana začepljuje arterije

Autor: F.F

Začepljene krvne žile mogu dovesti do velikih problema i niza zdravstvenih tegoba. Usprkos tome, mnogi ne obraćaju pozornost na ovaj poporilično veliki problem. To zdravstveno stanje poznato je i kao ateroskleroza, a često se događa da ljudi žive s tim, nesvjesni da ga imaju, iako značajno utječe na kvalitetu njihovog svakodnevnog života. Ateroskleroza može biti izuzetno opasna, ali isto tako može relativno lako biti spriječena.

Niz medicinskih istraživanja potvrđuje da postoje određene namirnice koje, ako se konzumiraju u velikim količinama, mogu dovesti do začepljenja arterija. Začepljenje arterija nastaje kada se na njima nakupi plak, ograničavajući protok krvi prema tkivima i vitalnim organima u tijelu. Dr. Tommy Mitchell, obiteljski liječnik u Americi s holističkim pristupom medicini, naglašava da odabir hrane igra ključnu ulogu u ovom stanju. Prehrana bogata zdravom hranom ključna je za očuvanje dugoročnog zdravlja. Mitchell ističe da začepljene arterije mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, te upozorava na ozbiljnost problema ateroskleroze, piše Eat This, Not That.

On naglašava da je ključno shvatiti da začepljene arterije često djeluju kao “tihi ubojice” bez jasnih znakova sve do pojave ozbiljnih problema poput srčanog zatajenja, moždanog udara i koronarne bolesti. Dr. Mitchell također identificira pet namirnica koje mogu biti posebno opasne za razvoj ovog stanja, kada se konzumiraju u prekomjernim količinama:

Slanina

Mnogi nisu svjesni visoke razine soli i konzervansa u slanini, što može dovesti do prekomjernog unosa. Preporučuje se umjereno konzumiranje crvenog mesa.

Maslac

Umjereno konzumiranje maslaca je ključno zbog visokog sadržaja zasićenih masti koje mogu pridonijeti začepljenju arterija. Preporučuje zamjenu veganskim alternativama.

Biskviti

Često kalorični, kolačići s visokim udjelom masti i natrija mogu doprinijeti aterosklerozi. Preporučuje se odabir zdravijih opcija, poput keksića od cjelovitih žitarica.

Punomasni sir i mlijeko

Preporučuje se ograničavanje unosa mlijeka i sira te zamjena zdravijim varijantama poput biljnih mlijeka.

Pržena hrana

Pržena hrana zahtijeva više ulja i može doprinijeti povećanju rizika od ateroskleroze. Preporučuje se pečenje kao alternativa.









Dr. Mitchell naglašava da, ako se ateroskleroza otkrije na vrijeme, promjene u načinu života i prehrane mogu pomoći u smanjenju rizika prije pojave ozbiljnih zdravstvenih problema.