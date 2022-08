LOGIČNO I JEDNOSTAVNO: Izbacite jednu namirnicu iz prehrane i svakog tjedna možete izgubiti pola kilograma!

Autor: Zlatko Govedić

Stručnjaci objašnjavaju da izbjegavanje kruha može drastično utjecati na vašu masu. No je li to doista vrijedno odricanja te mekane ukusne namirnice?

Kruh vam može osigurati nutrijente kao što su vitamin B i željezo. Međutim, ako ga jedete u velikim količinama, unijet ćete puno kalorija i, gotovo sigurno, udebljati se.

Ako se pitate koliko biste mogli smršavjeti ako prestanete jesti kruh, odgovor ovisi o tome koliko ste ga uopće dosad jeli.





Ako eliminiranje kruha podrazumijeva samo izbjegavanje tosta za doručak, nemojte očekivati drastične promjene u masi, ali ako izbjegavanje kruha vodi k značajnoj redukciji kalorija u svakodnevnoj prehrani, onda ćete izgubiti više kilograma.

Premda kruh nije naročito bogat kalorijama, ako ga jedete uz svaki obrok, značajno ćete povećati unos kalorija.

Bijeli kruh ima 266 kalorija na 100 grama, dok integralni kruh ima 247 kalorija na 100 grama.

Ako smanjite unos kalorija za 100 do 500 kalorija dnevno, a uz to ste fizički aktivni 30 do 60 minuta, to je dobar način da izgubite suvišne kilograme.

Ako jedete krišku kruha za doručak, muffin za užinu, somun za ručak i još jednu krišku kruha za večeru, imajte na umu da samo konzumiranjem kruha otprilike unesete 454 kalorije dnevno, tj. 3178 tjedno.

Ako želite smršavjeti pola kilograma tjedno, potreban vam je deficit kalorija od oko 3500 kalorija, pa ako je trenutni unos kalorija dovoljan da održite težinu, redukcija 3178 kalorija tjedno može vam pomoći da izgubite pola kilograma skoro svakog tjedna.