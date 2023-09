Ljudi saznali kako se radi salama ‘podriguša’ i nisu oduševljeni: ‘Je li to uopće sigurno za jesti’?

Autor: h.b.

Narezana šunka iz ovitka, omiljena salama mnogih diljem svijeta, a u Hrvatskoj kolokvijalno nazvana i “podriguša”, suočava se s određenom kontroverzom nakon što je viralni TikTok video otkrio neobičan proces proizvodnje ove salame.

Video prikazuje radnika u tvornici kako struže ružičastu smjesu nalik na šlag i stavlja je u velike kade. Nakon toga, talog koji podsjeća na otopljeni sladoled od jagode izlazi iz kade i stavlja se u kalupe u obliku štruce.

Nakon tog koraka, štruce se transportiraju u pećnicu, gdje dobivaju karakterističan smeđi i hrskavi izgled. Zatim se šalju u stroj za rezanje koji ih nareže na kockice. Ovaj proces otkriva ružičastu unutrašnjost narezane šunke. Dijetetičarka Carrie Ruxton komentirala je ovaj proces rekavši: “Svi mali komadići koji ostanu na kosti bit će isprani vodom pod visokim pritiskom”. Iako nekuhana, narezana šunka često je omiljenija opcija, no važno je napomenuti da se meso često sastavlja od različitih dijelova različitih životinja.





‘Je li to sigurno za jesti’?

Reakcije na ovaj video bila su podijeljene, s tisućama komentara na TikToku. Mnogi su izrazili zgražanje i zaprepaštenje ovim prikazom proizvodnje, postavljajući pitanja o korištenim kemikalijama i procesu obrade. “Odavno sam prestao jesti prerađeno meso, eto i razloga”, “Mislila sam da ovi na snimci rade sladoled”, “Dobro pogledajte ove ljude koji rade tamo, zamotani su od glave do pete, kako ne bi udisali to što kemijaju”, “Na isti se način radi i hrenovka”, “Nakon što sam ovo odgledao, ne jede mi se više ništa”, “Je li to uopće sigurno za jesti”, samo su neki od komentara.

Ovaj video dosad je prikupio više od 10 milijuna pregleda, potičući neke da razmisle o svojoj konzumaciji narezane šunke.