Ljudi s ovom krvnom grupom trebaju češće jesti ananas: Odličan je za krvožilni i probavni sustav

Autor: Dnevno

Prema prehrani po krvnim grupama ananas je odličan za ljude koji imaju AB pozitivnu krvnu grupu, jača imunitet i kosti te je odličan za detoksikaciju organizma. Međutim ananas je generalno odličan izbor za zdravlje svih ljudi.

Prepun je vitamina c te jedna šalica ananasa sadrži 78,9 miligrama vitamina C. To je više od preporučenog dodatka prehrani za odrasle žene (koji je 75 mg dnevno) i blizu je preporuke za muškarce (90 mg dnevno). Ananas sadrži bromelain, koji predstavlja mješavinu enzima za koje studije pokazuju da mogu smanjiti upale i oticanje nosa, a također pomažu u zacjeljivanju rana i opekotina. Također je povezan s poboljšanjem probave te se koristio u zemljama Središnje i Južne Amerike za liječenje probavnih smetnji. Studija je otkrila da bromelain u ananasu može pomoći smanjenju efekata dijareje.

Zahvaljujući antioksidansima i vitaminu C, koji imaju protuupalna svojstva, pomaže i umanjuje bolove u zglobovima kod osoba s osteoartritisom, podiže imunitet i smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Ananas je važan izvor mangana koji igra važnu ulogu u zdravlju kostiju. Ananas je namirnica male kalorijske vrijednosti. Bogatog je okusa i iznimne nutritivne kvalitete. Pruža antioksidativnu zaštitu i pozitivno djeluje na krvožilni i probavni sustav.